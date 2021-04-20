Кабмін позбавив роботи 5 тис. українців через кризу боргів у зеленій енергетиці, – Семенишин

Держава заборгувала 17,8 млрд гривень за вироблену у 2020 році зелену електроенергію і сплатила лише 20% боргу

Через боргову кризу в секторі зеленої енергетики Кабінет міністрів України позбавив роботи 5 тисяч українців, які протягом декількох років були зайняті в процесі будівництва об’єктів зеленої енергетики в Україні та інших допоміжних підприємств для галузі. Як повідомляє "Politeka", про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив виконавчий директор Асоціації сонячної енергетики України Артем Семенишин, підкресливши, що держава винна інвесторам 17,8 млрд гривень за вироблену у 2020 році зелену електроенергію і оплатила лише 20% боргу.

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"Інвестиційна привабливість зеленої енергетики в Україні, мабуть, найнижча за останні п’ять років. І такий рівень розрахунків, який на сьогодні спостерігається, він призводить до відтоку зацікавлених інвесторів і поступового сповільнення будівництва нових потужностей", – сказав Семенишин.

За його словами, Україна не дотримується фактично своїх зобов’язань щодо будівництва нових відновлюваних потужностей. Відповідно, держава не може вчасно переходити на відновлювані джерела, замінювати стару генерацію, яка має значний негативний кліматичний слід.

"Також ми не маємо можливості розвивати і суміжні технології, розвивати індустрію, яка займається виробництвом для зеленої енергетики обладнання та компонентів. Між іншим, в цій індустрії працювало понад 10 тис. людей і тепер ця кількість за підрахунками асоціації сонячної енергетики скоротилася вдвічі. Власне кажучи, люди залишилися без робочих місць, а родини залишилися без джерела для існування", – підкреслив керівник АСЕУ.

Він додав, що це технологічна галузь, в якій працюють кваліфіковані інженери, які, на жаль, вимушені шукати для себе кращого життя в інших країнах, працюючи на некваліфікованих роботах.

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"Останній рік взаємовідносин з представниками державної влади нас навчив перестати вірити в такі обіцянки. На жаль, вони не виконуються, були певні зобов’язання, які на себе взяла держава і ці зобов’язання були скріплені підписами перших осіб щодо повернення боргів, які сформувалися з березня по липень 2020 року. Але той графік погашення, він не був дотриманий, а в минулому році взагалі не було ніяких здійснено оплат", – повідомив експерт.

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Семенишин сказав, що переконати інвесторів не йти з України дуже складно і наразі це практично неможливо, адже на рішення інвесторів, працювати в країні чи не працювати, впливає інвестиційний клімат та ситуація із боргами.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше із 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам зеленої енергетики перераховано 4,6 млрд грн із суми "старого" боргу 2020 року. Рівень розрахунків держави з виплати такого боргу становить 20%.

Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн.

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За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів у навколишнє середовище і підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.

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