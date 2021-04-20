Кабмин лишил работы 5 тыс. украинцев из-за кризиса долгов в зеленой энергетике, – Семенишин

Государство должно 17,8 млрд гривен за произведенную в 2020 году зеленую электроэнергию и оплатило лишь 20% долга

Из-за долгового кризиса в секторе зеленой энергетики Кабинет министров Украины лишил работы 5 тысяч украинцев, которые в течение нескольких лет были заняты в процессе строительства объектов зеленой энергетики в Украине и других вспомогательных предприятий для отрасли. Как пишет "Politeka", об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин, подчеркнув, что государство должно инвесторам 17,8 млрд гривен за произведенную в 2020 году зеленую электроэнергию и оплатило только 20% долга.

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"Инвестиционная привлекательность зеленой энергетики в Украине, пожалуй, самая низкая за последние пять лет. И такой уровень расчетов, который на сегодня наблюдается, он приводит к оттоку заинтересованных инвесторов и постепенному замедлению строительства новых мощностей", - сказал Семенишин.

По его словам, Украина не придерживается фактически своих обязательств по строительству новых возобновляемых мощностей. Соответственно, государство не может вовремя переходить на возобновляемые источники, заменять старую генерацию, которая имеет значительный негативный климатический след.

"Также мы не имеем возможности развивать и смежные технологии, развивать индустрию, которая занимается производством оборудования для зеленой энергетики и компонентов. Между прочим, в этой индустрии работало более 10 тыс. человек и теперь это количество по подсчетам ассоциации солнечной энергетики сократилось вдвое. Собственно говоря, люди остались без рабочих мест, а семьи остались без источника для существования", – подчеркнул руководитель АСЭУ.

Он добавил, что это технологическая отрасль, в которой трудятся квалифицированные инженеры, которые, к сожалению, вынуждены искать для себя лучшей жизни в других странах на неквалифицированных работах.

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"Последний год взаимоотношений с представителями государственной власти нас научил перестать верить в такие обещания. К сожалению, они не выполняются, были определенные обязательства, которые на себя взяло государство и эти обязательства были скреплены подписями первых лиц по возврату долгов, которые сформировались с марта по июль 2020 года. Но тот график погашения, он не был соблюден, а в прошлом году вообще не было никаких осуществлено оплат", - сообщил эксперт.

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Семенишин сказал, что убедить инвесторов не уходить из Украины очень сложно и сейчас это практически невозможно, ведь на решение инвесторов работать в стране влияет инвестиционный климат и ситуация с долгами.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в зеленой энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям зеленой энергетики перечислено 4,6 млрд грн из суммы "старого" долга 2020 года. Уровень расчетов государства по выплате такого долга составляет 20%.

Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает 17,8 млрд грн.

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По результатам опросов, которые провела экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.

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