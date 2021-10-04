Цукерберг втратив вже 6,6 млрд доларів за вечір

Акції найбільших світових компаній стрімко падають

У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій/Колаж: Сьогодні

Через глобальний збій у Facebook, Instagram, WhatsApp та Messenger американський програміст Марк Цукерберг втратив 6,6 млрд доларів. У списку мільярдерів Forbes він опустився на 6 місце.

Причина збою

За інформацією журналіста британського видання The Independent Брайана Кребса, причиною глобального збою стало видалення записів DNS, які повідомляють системам, як знайти Facebook.com або Instagram.com. Він зазначив, що цими записами управляє тільки сама компанія.

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Що роблять користувачі соцмереж

Люди, які користуються Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger, почали масово переходити на інші соцмережі і месенджери. Це, в свою чергу, призвело до уповільнення роботи великих сервісів, в тому числі Twitter, Telegram і YouTube.

Коли все запрацює

Зараз відомо, що співробітники Facebook не можуть потрапити в офіс через те, що у них не працюють електронні перепустки. Тому проблему вирішити фізично не можливо.

Реакція Едварда Сноудена

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден відреагував на глобальний збій соціальних мереж у світі. За його словами, таким чином світ може стати більш здоровим всього за один день.

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"Facebook і Instagram загадковим чином йдуть в офлайн, і за один прекрасний день світ стає більш здоровим", — зазначив Сноуден.

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