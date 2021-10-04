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Цукерберг потерял уже 6,6 млрд долларов за вечер

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
4 октября, 22:23
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Акции крупнейших мировых компаний стремительно падают
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой/Коллаж: Сегодня
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой/Коллаж: Сегодня

Из-за глобального сбоя в Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger американский программист Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов. В списке миллиардеров Forbes он опустился на 6 место.

Причина сбоя

По информации журналиста британского издания The Independent Брайана Кребса, причиной глобального сбоя стало удаление записей DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com. Он отметил, что этими записями управляет только сама компания.

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Что делают пользователи соцсетей

Люди, которые пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, начали массово переходить в другие соцсети и мессенджеры. Это, в свою очередь, привело к замедлению работы других крупных сервисов, в том числе Twitter, Telegram и YouTube.

Когда все заработает

Сейчас известно, что сотрудники Facebook не могут попасть в офис из-за того, что у них не работают электронные пропуска. Поэтому проблему решить физически не возможно.

Реакция Эдварда Сноудена

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден отреагировал на глобальный сбой социальных сетей в мире. По его словам, таким образом мир может стать более здоровым всего за один день.

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"Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым", — отметил Сноуден.

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