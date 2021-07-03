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Історичний мінімум: трейдери обвалили ціну на електроенергію до 38 коп./кВт·год

3 липня 2021 16:05

Ірина Ненько Ірина Ненько

Махінації трейдерів призвели до аномального обвалу цін на електроенергію в Україні

/ Фото: Pixabay

Оптова ціна на електроенергію опустилася до історичного мінімуму 37,7 коп./кВт·год, свідчать дані "Оператора Ринку", повідомляє "Znaj.ua".

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Причиною аномального обвалу цін стали махінації трейдерів, що спеціалізуються на перепродажу електроенергії державних АЕС, стверджують державна компанія "Центренерго" і приватна ДТЕК.

Напередодні регулятор НКРЕКП випустив заяву, в якій несподівано засудив рішення ТЕС і АЕС відмовитися від продажу електроенергії трейдерам-посередникам і перейти на прямі контракти зі споживачами.

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Нагадаємо, через махінації трейдерів, які учасники ринку пов'язують із керівництвом НКРЕКП, оптові ціни впали до рівня у 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

Наприкінці травня Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво державного "Енергоатому" в неефективності та непрофесіоналізмі.

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