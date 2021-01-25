Дослідження зимового дизельного пального – не замерзне

Інститут споживчих експертиз вирішив перевірити мережі АЗС на наявність дійсно зимового дизпалива і відібрав проби у півтора десятка найпопулярніших мереж. І з'ясував, на якому ж із них можна сміливо кататися, коли за вікном доходить до мінус 25 за Цельсієм. Як відомо, цей вид палива за низьких температур має тенденцію перетворюватися на "кисіль", який, у свою чергу, перетворює авто в "нерухомість". У люті морози недобросовісні продавці часто намагаються зекономити на морозостійкості.

/ Фото: Pixabay

Експерти постаралися зробити максимальну вибірку, відібравши проби в мережах як із всеукраїнським статусом, так і у невеликих та середніх регіональних ритейлерів. У сертифіковану лабораторію вирушили зразки "важкого" палива із заправок WOG, ОККО, БРСМ-Нафта, Prime, Chipo, Klo, Amic, ANP, Glusco, Avantage 7, Motto, Shell, Sunoil, а також U.GO. Крім товарних сортів, досліджували і фірмові "коктейлі", збагачені різними присадками. Дослідження проводилися за п'ятьма основними параметрами, що регулюються ДСТУ 7688 до: 2015: гранична температура фільтрації, цетановий індекс, вміст сірки і температура спалаху.

Насамперед експерти випробували "звичайне" дизельне пальне у морозильній камері. Результати виявилися несподіваними – всі проби не просто відповідали нормативам (мінус 20°С), а й продемонстрували запас! Більш того, три зразки із 12 і зовсім виявилися "арктичними". Дизельне пальне від БРСМ-Нафта показало результат мінус 34°С, трохи нижче у Prime (-33°С) і у Chipo (-32°С). За словами експертів, таку турботу про споживачів вони побачили вперше. Решта учасників також показали відмінні результати, з "мінімальним" запасом у Amic у -25°С.

Далі заміряли цетановий індекс, що відображає вплив на паливо присадок, що поліпшують його цетанове число. Чим індекс вище, тим легше двигун запускається в мороз і стабільніше працює. На цей раз складнощів із подоланням порогу у мінімальні 46 одиниць ні в кого не виникло. І знову найбільший запас міцності – у зразків БРСМ-Нафта (53,6 одиниці) і Prime (53,5 одиниці), хороші результати також показали проби Shell і Chipo.

Ну а що із головним ворогом екології та паливної системи – сіркою? При згорянні концентрат сірчаної і сірчистої кислот не тільки закоксовує нейтралізатори і паливну апаратуру, а й подразнює слизову оболонку людини. Якщо раніше із "підвищеною кислотністю" мирилися через непогані змащувальні, а ось тут у двох зразків виявилися проблеми. І якщо дизпаливо від ANP "посковзнулося" незначно – 16,5 мг/кг, замість 10 дозволених, то в пробі, придбаної на АЗС "Інтерфло" в Києві, – 163 мг/кг! При тривалому використанні у сучасних авто палива із таким вмістом сірки можуть статися неприємні фінансові проблеми з ремонтом. А ось лідируюча четвірка (БРСМ-Нафта, Prime, Chipo, Avantage 7) уклалася у 5-7 мг/кг.

І нарешті температура спалаху. Даний параметр може показати, чи не потрапляли у "солярку" сторонні компоненти. Порушень у учасників не виявлено, найвищі показники – у Shell і БРСМ-Нафта.

Якщо такі результати демонструє "звичайна" солярка, то що ж буде із преміальними сортами, які продаються на 1-2 гривні за літр дорожче? І тут очікування не підвело експертів. Усі зразки (Mustang diesel, Pulls diesel, БРСМ-Нафта ДП Євро Плюс, V-Power, Ventus Diesel і вітчизняний SHEBEL ДТ) виявилися "арктичними" сортами із захмарними показниками морозостійкості. "Фірмове" пальне від WOG, БРСМ-Нафта і SHEBEL ДТ витримало температуру нижче 40°С! Особливо порадували результати палива вітчизняного SHEBEL ДТ – крім заявлених показників по температурі та фільтрованості, у зразку практично була відсутня шкідлива сірка – менше 3 мг/кг. Модернізація та контроль якості дають свої плоди. У цілому, експерти рекомендують у разі потреби виїжджати у сильні морози (особливо на довгі відстані) заправлятися тільки таким паливом.

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