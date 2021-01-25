Исследование зимнего дизельного топлива – не замерзнет

Институт потребительских экспертиз решил проверить сети АЗС на наличие действительно зимнего дизтоплива и отобрал пробы у полутора десятка самых популярных сетей. И выяснил, на каком из них можно смело кататься, когда за окном доходит до минус 25 по Цельсию. Как известно, данный вид топлива при низких температурах имеет тенденцию превращаться в "кисель", который, в свою очередь, превращает авто в "недвижимость". В сильные морозы недобросовестные продавцы часто пытаются сэкономить на морозостойкости.

/ Фото: Pixabay

Эксперты постарались сделать максимальную выборку, отобрав пробы в сетях как со всеукраинским статусом, так и у небольших и средних региональных ритейлеров. В сертифицированную лабораторию отправились образцы "тяжелого" топлива с заправок WOG, ОККО, БРСМ-Нафта, Prime, Chipo, Klo, Amic, ANP, Glusco, Avantage 7, Motto, Shell, Sunoil, а также U.GO. Кроме товарных сортов, исследовали и фирменные "коктейли", обогащенные различными присадками. Исследования проводились по пяти основным параметрам, которые регулируются ДСТУ 7688: 2015: предельная температура фильтруемости, цетановый индекс, содержание серы и температура вспышки.

Прежде всего эксперты испытали "обычное" дизельное топливо в морозильной камере. Результаты оказались неожиданными – все пробы не просто отвечали нормативам (минус 20 С), но и продемонстрировали запас! Более того, три образца из 12 и вовсе оказались "арктическими". Дизельное топливо от БРСМ-Нафта показало результат минус 34°С, несколько ниже в Prime (-33°С) и в Chipo (-32°С). По словам экспертов, такую заботу о потребителях они увидели в первий раз. Остальные участники также показали отличные результаты, с "минимальным" запасом в Amic в -25°С.

Далее замеряли цетановый индекс, отражающий влияние на топливо присадок, улучшающих его цетановое число. Чем индекс выше, тем легче двигатель запускается в мороз и стабильнее работает. На этот раз сложностей с преодолением порога в минимальные 46 единиц ни у кого не возникло. И снова наибольший запас прочности – у образцов БРСМ-Нафта (53,6 единицы) и Prime (53,5 единицы), хорошие результаты также показали пробы Shell и Chipo.

Ну а что с главным врагом экологии и топливной системы – серой? При сгорании концентрат серной и сернистой кислот не только закоксовует нейтрализаторы и топливную аппаратуру, но и раздражает слизистую оболочку человека. Если раньше с "повышенной кислотностью" мирились из-за неплохих смазочныех, а вот здесь в двух образцах оказались проблемы. И если дизтопливо от ANP "поскользнулось" незначительно – 16,5 мг/кг вместо 10 разрешенных, то в пробе, полученной на АЗС "Интерфло" в Киеве, – 163 мг/кг! При длительном использовании в современных авто топлива с таким содержанием серы могут произойти неприятные финансовые проблемы с ремонтом. А вот лидирующая четверка (БРСМ-Нафта, Prime, Chipo, Avantage 7) уложилась в 5-7 мг/кг.

И наконец температура вспышки. Данный параметр может показать, не попадали ли в "солярку" посторонние компоненты. Нарушений у участников не обнаружено, высокие показатели – у Shell и БРСМ-Нафта.

Если такие результаты демонстрирует "обычная" солярка, то что же будет с премиальными сортами, которые продаются на 1-2 гривны за литр дороже? И здесь ожидания не подвели экспертов. Все образцы (Mustang diesel, Pulls diesel, БРСМ-Нафта ДТ Евро Плюс, V-Power, Ventus Diesel и отечественный SHEBEL ДТ) оказались "арктическими" сортами с заоблачными показателями морозостойкости. "Фирменное" топливо от WOG, БРСМ-Нафта и SHEBEL ЗН выдержало температуру ниже 40°С. Особенно порадовали результаты топлива отечественного SHEBEL ДТ – кроме заявленных показателей по температуре и фильтруемости, в образце практически отсутствовала вредна сера – менее 3 мг/кг. Модернизация и контроль качества дают свои плоды. В целом, эксперты рекомендуют в случае необходимости выезжать в сильные морозы (особенно на длинные расстояния) заправляться только таким топливом.

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