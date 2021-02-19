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"Інтерпайп" всупереч забороні АМКУ хотів отримати держзамовлення на труби на 500 млн грн

19 лютого, 17:09

Инна Бабур Инна Бабур

На тендер заявилися всього дві компанії, які перетиналися на аналогічних закупівлях 6 разів

Компанія "Інтерпайп" претендує на постачання трубної продукції для державної компанії "Укргазвидобування" за 500 млн грн. Про це свідчать дані системи ProZorro, повідомляє "РБК-Україна".

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Закупівля була оголошена наприкінці грудня. На початку лютого на тендер заявилося всього дві компанії – "Інтерпайп Ніко Тьюб" і ТОВ "Нафтосервис" (обидві – Дніпропетровська обл.).

Зараз обидві проходять процес прекваліфікації. Останнім часом ці структури 6 разів перетиналися на тендерах держкомпаній з постачання труб, свідчать дані сервісу Dozorro.

До цього тендеру, компанія "Інтерпайп" завжди брала участь в тендерах "Укргазвидобування" через юрособу – ТОВ "Інтерпайп Україна".

Проте в жовтні 2020 року Антимонопольний комітет заборонив "Інтерпайп Україна" 3 роки брати участь у держзакупівлях через махінації й зловживання монопольним становищем.

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"Інтерпайп" намагається оскаржити заборону в судах, паралельно змінивши юрособу для отримання держконтрактів.

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Нагадаємо, компанія "Інтерпайп" є найбільшим підрядником державної компанії "Укргазвидобування".

З 2014 по 2020 рік "Інтерпайп Україна" уклала з "Укргазвидобуванням" 340 контрактів на суму 16 млрд грн.

Влітку 2020 за ініціативою двох компаній – "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" та "Інтерпайп Ніко Тьюб" Міністерство економічного розвитку і торгівлі ввело загороджувальні мита на імпорт труб для нафтогазової галузі проти найбільших світових виробників і постачальників трубної продукції.

Загороджувальні мита призвели до відходу з українського ринку світових виробників труб і зростання цін на трубну продукцію.

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АМКУ труби держзамовлення интерпайп Укргазвидобування Prozorro
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