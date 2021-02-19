"Интерпайп" вопреки запрету АМКУ хотел получить госзаказ на трубы на 500 млн грн

На тендер заявились всего две компании, которые пересекались на аналогичных закупках 6 раз

Компания "Интерпайп" претендует на поставку трубной продукции для государственной компании "Укргаздобыча" за 500 млн грн. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, сообщает "РБК-Украина".

Реклама

Закупка была объявлена в конце декабря. В начале февраля на тендер заявились всего две компании – "Интерпайп Нико Тьюб" и ООО "Нафтосервис" (обе – Днепропетровская обл.).

Сейчас обе проходят процесс преквалификации. Последнее время эти структуры 6 раз пересекались на тендерах госкомпаний по поставкам труб, свидетельствует данные сервиса Dozorro.

До этого тендера, компания "Интерпайп" всегда участвовала в тендерах "Укргаздобычи" через юрлицо – ООО "Интерпайп Украина".

Однако в октябре 2020 года Антимонопольный комитет запретил "Интерпайп Украина" 3 года участвовать в госзакупках из-за махинаций и злоупотреблений монопольным положением.

Реклама

"Интерпайп" пытается оспорить запрет в судах, параллельно сменив юрлицо для получения госконтрактов.

Напомним, компания "Интерпайп" является крупнейшим подрядчиком государственной компании "Укргаздобыча".

С 2014 по 2020 год "Интерпайп Украина" заключила с "Укргаздобычей" 340 контрактов на сумму 16 млрд грн.

Летом 2020 по инициативе двух компаний – "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" и "Интерпайп Нико Тьюб" Министерство экономического развития и торговли ввело заградительные пошлины на импорт труб для нефтегазовой отрасли против крупнейших мировых производителей и поставщиков трубной продукции.

Заградительные пошлины привели к уходу с украинского рынка мировых производителей труб и росту цен на трубную продукцию.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама