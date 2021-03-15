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"Інтерпайп" судиться за можливість наживатися на тендерах "Укрзалізниці" і "Нафтогазу", – економіст

15 березня, 17:59

Ірина Ненько Ірина Ненько

АМКУ ще наприкінці минулого року і відсторонив компанію від участі в державних закупівлях на 3 роки

Компанія "Інтерпайп" відстоює право продовжувати отримувати корупційну ренту на тендерах державних компаній "Укрзалізниця" і "Нафтогаз".

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Про це заявив економіст Борис Кушнірук у своїй колонці на сайті LIGA.net.

"17 березня розглядатиметься апеляція "Інтерпайп" на рішення АМКУ про штраф і відсторонення від тендерів "Укрзалізниці" на три роки. І ще не факт, що наші суди не пристануть на "валізи" важливих аргументів та дзвінки від дуже впливових осіб, які проситимуть закрити очі на факти змови, яка здійснювалась "Групою Інтерпайп" не без згоди з боку керівництва "Укрзалізниці", - наголосив Кушнірук.

АМКУ викрив зловживання "Інтерпайпу" на тендерах "Укрзалізниці" ще наприкінці минулого року і відсторонив компанію від участі в державних закупівлях на 3 роки. Однак "Інтерпайп" оскаржив це рішення в суді.

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Нагадаємо, з 2015 року компанія "Інтерпайп" отримала державне замовлення на суму понад 16 млрд грн. Найбільше коштів отримала від державних "Нафтогазу" та "Укрзалізниці".

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У березні 2021 року видання "РБК-Україна" опублікувало розслідування про 3-кратне завищення цін на труби компанією "Інтерпайп" для "Нафтогазу" у порівнянні із цінами по контрактах "Інтерпайпу" з російською компанією "Башнефть".

Згодом Антимонопольний комітет отримав документи для перевірки фактів завищення цін на трубну продукцію компанією "Інтерпайп" для "Нафтогазу" у 2015-2020 роках.

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