"Интерпайп" судится за возможность наживаться на тендерах "Укрзализныци" и "Нафтогаза", – экономист

АМКУ еще в конце прошлого года отстранил компанию от участия в государственных закупках на 3 года

Компания "Интерпайп" отстаивает право продолжать получать коррупционную ренту на тендерах государственных компаний "Укрзализныця" и "Нафтогаз".

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Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в своей колонке на сайте LIGA.net.

"17 марта будет рассматриваться апелляция "Интерпайп" на решение АМКУ о штрафе и отстранении от тендеров "Укрзализныци" на три года. И еще не факт, что наши суды не примут "чемоданы" важных аргументов и звонки от очень влиятельных людей, просить закрыть глаза на факты сговора, который осуществлялся "Группой Интерпайп" не без согласия со стороны руководства "Укрзализныци", – отметил Кушнирук.

АМКУ уличил в злоупотреблениях "Интерпайп" на тендерах "Укрзализныци" еще в конце прошлого года и отстранил компанию от участия в государственных закупках на 3 года. Однако "Интерпайп" обжаловал это решение в суде.

Напомним, с 2015 года компания "Интерпайп" получила государственный заказ на сумму более 16 млрд грн. Больше всего средств получила от государственных "Нафтогаза" и "Укрзализныци".

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В марте 2021 издание "РБК-Украина" опубликовало расследование о 3-кратном завышении цен на трубы компанией "Интерпайп" для "Нафтогаза" по сравнению с ценами по контрактам "Интерпайп" с российской компанией "Башнефть".

Впоследствии Антимонопольный комитет получил документы для проверки фактов завышения цен на трубную продукцию компанией "Интерпайп" для "Нафтогаза" в 2015-2020 годах.

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