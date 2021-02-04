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Інтеграція з ЄС, Green Deal і подолання енергетичної бідності є пріоритетами Національної економічної стратегії 2030, – експерт

4 лютого, 18:40

Инна Бабур Инна Бабур

Національна економічна стратегія 2030 орієнтована на зміцнення енергобезпеки України та інтеграцію в європейський енергопростір

Про це написав експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський на своїй сторінці у Facebook за результатами презентації Національної економічної стратегії 2030 в Кабінеті міністрів.

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За його словами, першочерговим завданням для влади в енергогалузі є ліквідація неринкових підходів та забезпечення інституційної незалежності регулятора, що дозволить досягти енергобезпеки країни.

"Енергетична безпека – це достатня кількість енергоресурсів належної якості та їх диверсифіковане постачання через надійну інфраструктуру на конкурентні ринки, до яких має доступ платоспроможний споживач. Ми вважаємо, що саме дієздатний ланцюжок "ресурси-інфраструктура-ринки-споживач" – це магніт для інвестицій і одна із точок відновлення національної економіки", - написав Білявський.

Експерт також зазначив, що для забезпечення інтеграції енергогалузі в європейський простір головним орієнтиром є енергетичний перехід (European Green Deal), сталий розвиток сектору ВДЕ, синхронізація критичної інфраструктури з європейськими мережами.

"Ми вважаємо, що з огляду на активну підготовку ЄС до впровадження прикордонного вуглецевого податку, нашій державі доречно створити інститут Урядового Уповноваженого з питань декарбонізації, а також підтримати альтернативну енергетику. Щодо газотранспортної системи, це перенесення точок прийому-передачі газу із східного на західний кордон. Що стосується енергосистеми, це синхронізація із ENTSO-E", – зазначив Білявський.

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За розрахунками експертів Центру Разумкова, після об’єднання енергомереж України та ЄС, стійкість вітчизняної системи до миттєвих "розвантажень-навантажень" збільшиться втричі.

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Щодо подолання енергетичної бідності громадян, то, на думку Білявського, орієнтирами для влади мають стати монетизація субсидій, вирішення проблеми боргів на енергоринках та широке впровадження енергоефективних заходів, а також продовження програми "теплих кредитів" та підтримка ОСББ.

"Крайні соціологічні дослідження Центру Разумкова (грудень 2020 р.) вказують на те, що 30% громадян не мають достатньої кількості коштів для підтримки належної температури в помешканні під час опалювального сезону. Показовим також є той факт, що 54,3% співгромадян будуть шукати кошти для сплати рахунків, але зменшуватимуть споживання енергоресурсів",- написав Білявський.

Нагадаємо, Національна економічна стратегія – 2030 була підготовлена робочою групою Кабміну на платформі Центру економічного відновлення. З 22 січня до 10 лютого проводиться широке обговорення проєкту цього документа.

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