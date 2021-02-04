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Интеграция с ЕС, Green Deal и преодоление энергетической бедности – приоритеты Национальной экономической стратегии 2030, – эксперт

4 февраля, 18:40

Инна Бабур Инна Бабур

Национальная экономическая стратегия 2030 ориентирована на укрепление энергобезопасности Украины и интеграцию в европейское энергопространство

Об этом написал эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский на своей странице в Facebook по результатам презентации Национальной экономической стратегии 2030 в Кабинете министров.

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По его словам, первоочередной задачей для власти в энергоотрасли является ликвидация нерыночных подходов и обеспечение институциональной независимости регулятора, что позволит достичь энергобезопасности страны.

"Энергетическая безопасность – это достаточное количество энергоресурсов надлежащего качества и их диверсифицированные поставки через надежную инфраструктуру на конкурентные рынки, к которым имеет доступ платежеспособный потребитель. Мы считаем, что именно дееспособная цепочка "ресурсы-инфраструктура-рынки-потребитель" – это магнит для инвестиций и одна из точек восстановления национальной экономики", – написал Белявский.

Эксперт также отметил, что для обеспечения интеграции энергоотрасли в европейское пространство главным ориентиром является энергетический переход (European Green Deal), устойчивое развитие сектора ВИЭ, синхронизация критической инфраструктуры с европейскими сетями.

"Мы считаем, что, учитывая активную подготовку ЕС к внедрению пограничного углеродного налога, нашему государству уместно создать институт правительственного уполномоченного по вопросам декарбонизации, а также поддержать альтернативную энергетику. По газотранспортной системе, это перенос точек приема-передачи газа с восточного на западный рубеж. Что касается энергосистемы, это синхронизация с ENTSO-E", – отметил Белявский.

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По расчетам экспертов Центра Разумкова, после объединения энергосетей Украины и ЕС, устойчивость отечественной системы к внезапным "разгрузкам-нагрузкам" увеличится втрое.

Что же касается преодоления энергетической бедности граждан, то, по мнению Белявского, ориентирами для власти должны стать монетизация субсидий, решение проблемы долгов на энергорынке и широкое внедрение энергоэффективных мероприятий, а также продолжение программы "теплых кредитов" и поддержка ОСМД.

"Последние социологические исследования Центра Разумкова (декабрь 2020) указывают на то, что 30% граждан не имеют достаточного количества средств для поддержания надлежащей температуры в помещении во время отопительного сезона. Показательным также есть тот факт, что 54,3% сограждан будут искать средства для оплаты счетов, но будут уменьшать потребление энергоресурсов", – написал Белявский.

Напомним, Национальная экономическая стратегия-2030 была подготовлена рабочей группой Кабмина на платформе Центра экономического восстановления. С 22 января по 10 февраля проводится широкое обсуждение проекту этого документа.

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