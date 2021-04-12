Іноземні вузи можуть відкривати філії в Україні: МОН озвучив умови

Будь-хто відкрити свій підрозділ в нашій країні не зможе, для цього потрібно відповідати жорстким вимогам

Іноземні інститути, університети та академії отримали можливість утворення своїх відокремлених структурних підрозділів в Україні.

Реклама

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства освіти та науки.

На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабміну № 304 від 24 березня "Про затвердження Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти".

Документ було підготовлено на виконання абзацу 6 частини 9 статті 33 Закону України "Про вищу освіту".

Заступник міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко заявив, що вузи України активно інтегруються до європейського освітнього простору, тож найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і у нас.

В тренді Пенсії переведуть на картки: коли зміняться правила і що робити одержувачам

Реклама

Відкривати філії можна на підставі дозволу, виданого МОН. А для його отримання іноземний вуз має подати копії установчих документів та інші документи, що містять таку інформацію:

наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності в країні резидентства та документів про акредитацію (визнання) освітніх програм;

досвід утворення та діяльності філій за кордоном;

мету відкриття та види діяльності філії, ділові відносини з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;

місцезнаходження філії, що планується утворити, і заплановану кількість працівників, зокрема іноземних громадян, які працюватимуть у філії;

характеристики освітніх програм, що планується реалізовувати.

Іноземний виш під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.

Нагадаємо, у березні 2021 стало відомо, що сім вищих навчальних закладів України увійшли до рейтингу найкращих університетів світу QS Ranking.

А раніше в інший рейтинг – QS World University Rankings 2020 року – потрапили шість українських університетів.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама