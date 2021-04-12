Іноземні вузи можуть відкривати філії в Україні: МОН озвучив умови

Іноземні інститути, університети та академії отримали можливість утворення своїх відокремлених структурних підрозділів в Україні.
Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства освіти та науки.
На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабміну № 304 від 24 березня "Про затвердження Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти".
Документ було підготовлено на виконання абзацу 6 частини 9 статті 33 Закону України "Про вищу освіту".
Заступник міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко заявив, що вузи України активно інтегруються до європейського освітнього простору, тож найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і у нас.
Відкривати філії можна на підставі дозволу, виданого МОН. А для його отримання іноземний вуз має подати копії установчих документів та інші документи, що містять таку інформацію:
- наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності в країні резидентства та документів про акредитацію (визнання) освітніх програм;
- досвід утворення та діяльності філій за кордоном;
- мету відкриття та види діяльності філії, ділові відносини з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;
- місцезнаходження філії, що планується утворити, і заплановану кількість працівників, зокрема іноземних громадян, які працюватимуть у філії;
- характеристики освітніх програм, що планується реалізовувати.
Іноземний виш під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.
Нагадаємо, у березні 2021 стало відомо, що сім вищих навчальних закладів України увійшли до рейтингу найкращих університетів світу QS Ranking.
А раніше в інший рейтинг – QS World University Rankings 2020 року – потрапили шість українських університетів.
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