Иностранные вузы могут открывать филиалы в Украине: МОН озвучил условия

Иностранные институты, университеты и академии получили возможность создания своих структурных подразделений в Украине.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки.
На Урядовом портале обнародовано постановление Кабмина № 304 от 24 марта "Об утверждении Положения об особенностях создания, реорганизации и ликвидации территориально обособленных структурных подразделений высших учебных заведений".
Документ был подготовлен во исполнение абзаца 6 части 9 статьи 33 Закона Украины "О высшем образовании".
Заместитель министра образования и науки по европейской интеграции Андрей Витренко заявил, что вузы Украины активно интегрируются в европейское образовательное пространство, поэтому лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и у нас.
Открывать филиалы можно на основании разрешения, выданного МОНом. А для его получения иностранный вуз должен представить копии учредительных документов и другие документы, содержащие следующую информацию:
- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности в стране резидентства и документов об аккредитации (признании) образовательных программ;
- опыт создания и деятельности филиалов за рубежом;
- цель открытия и виды деятельности филиала, деловые отношения с украинскими партнерами и перспективы развития сотрудничества;
- местонахождение филиала, который планируется создать, и запланированное количество сотрудников, в том числе иностранных граждан, которые будут работать в филиале;
- характеристики образовательных программ, которые планируется реализовывать.
Зарубежный вуз при подаче документов должен входить в один из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000.
Напомним, в марте 2021 стало известно, что семь высших учебных заведений Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира QS Ranking.
А раньше в другой рейтинг – QS World University Rankings 2020 – попали шесть украинских университетов .
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