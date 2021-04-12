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Иностранные вузы могут открывать филиалы в Украине: МОН озвучил условия

12 апреля, 16:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Открыть свое подразделение в нашей стране первый попавшийся вуз не сможет, для этого нужно соответствовать жестким требованиям

Иностранные институты, университеты и академии получили возможность создания своих структурных подразделений в Украине.

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Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки.

На Урядовом портале обнародовано постановление Кабмина № 304 от 24 марта "Об утверждении Положения об особенностях создания, реорганизации и ликвидации территориально обособленных структурных подразделений высших учебных заведений".

Документ был подготовлен во исполнение абзаца 6 части 9 статьи 33 Закона Украины "О высшем образовании".

Заместитель министра образования и науки по европейской интеграции Андрей Витренко заявил, что вузы Украины активно интегрируются в европейское образовательное пространство, поэтому лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и у нас.

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Открывать филиалы можно на основании разрешения, выданного МОНом. А для его получения иностранный вуз должен представить копии учредительных документов и другие документы, содержащие следующую информацию:

  • наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности в стране резидентства и документов об аккредитации (признании) образовательных программ;
  • опыт создания и деятельности филиалов за рубежом;
  • цель открытия и виды деятельности филиала, деловые отношения с украинскими партнерами и перспективы развития сотрудничества;
  • местонахождение филиала, который планируется создать, и запланированное количество сотрудников, в том числе иностранных граждан, которые будут работать в филиале;
  • характеристики образовательных программ, которые планируется реализовывать.

Зарубежный вуз при подаче документов должен входить в один из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000.

Напомним, в марте 2021 стало известно, что семь высших учебных заведений Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира QS Ranking.

А раньше в другой рейтинг – QS World University Rankings 2020 – попали шесть украинских университетов .

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Источник: Сегодня

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