Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі загрожує інтеграції української енергосистеми з ЄС, – нардеп

Про це заявив народний депутат Дмитро Шпенов, повідомляє "Politeka" з посиланням на "Мінпром".

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"В іншому випадку, вже за кілька років ми остаточно втратимо свою енергетичну галузь. Тоді плани інтегруватися в об'єднану європейську мережу до 2023 року стануть нездійсненні. Крім того, ми ризикуємо втратити довіру наших європейських партнерів. В ЄС не можуть зрозуміти сенс наших рішень: Україна критикує РФ за військову агресію на Донбасі і одночасно зміцнює економічне співробітництво з агресором", - сказав він.

Нардеп нагадав, що сьогодні Кабмін розробляє ряд стратегічних ініціатив, що стосуються інтеграції української енергосистеми в енергосистему ЄС.

"На мій погляд, прийшов час зробити остаточний вибір. Найголовніше – законодавчо обмежити імпорт електроенергії з Білорусі і повністю заборонити імпорт електроенергії з Росії", – вважає Шпенов.

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Нагадаємо, в лютому Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. З початку місяця поставки зросли більш ніж у 5 разів. Також із січня Україна закуповує електроенергію на Білоруській АЕС режиму Лукашенка.

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Основним імпортером російської електроенергії є компанія "Дніпросталь-Енерго".

З початку року імпортовано 550 млн кВт·год російської електроенергії на суму 850 млн грн.

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