Импорт электроэнергии из России и Беларуси угрожает интеграции украинской энергосистемы с ЕС, – нардеп

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов, сообщает "Politeka" со ссылкой на "Минпром".

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"В противном случае, уже за несколько лет мы окончательно потеряем свою энергетическую отрасль. Тогда планы интегрироваться в объединенную европейскую сеть к 2023 году станут неосуществимы. Кроме того, мы рискуем потерять доверие наших европейских партнеров. В ЕС не могут понять смысл наших решений: Украина критикует РФ за военную агрессию на Донбассе и одновременно укрепляет экономическое сотрудничество с агрессором", - сказал он.

Нардеп напомнил, что сегодня Кабмин разрабатывает ряд стратегических инициатив, касающихся интеграции украинской энергосистемы в энергосистему ЕС.

"На мой взгляд, пришло время сделать окончательный выбор. Самое главное – законодательно ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и полностью запретить импорт электроэнергии из России", - считает Шпенов.

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Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки возросли более чем в 5 раз. Также с января Украина закупает электроэнергию на Белорусской АЭС режима Лукашенко.

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Основным импортером российской электроэнергии является компания "Днепросталь-Энерго".

С начала года импортировано 550 млн кВт·час российской электроэнергии на сумму 850 млн грн.

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