Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі має ознаки державної зради, – Білецький

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Імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в нинішніх умовах не що інше як акт державної зради.

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Про це повідомив політик, екснардеп і лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький, пише "Politeka".

"До цього не можна ставитися по-іншому, як, вибачте, це голосно і т.д., але як до державної зради. Цього не можна робити. Тим більше, ще раз, у нас немає такої прямо залізної, залізобетонної потреби в цьому", - зазначив Білецький в ефірі телеканалу "Україна 24".

Політик наголосив, що енергогенеруючі потужності України у два рази перевищують потреби в електроенергії.

"Тобто, як ми ставимося, коли Україна може виробляти в два рази більше, а ми чомусь декілька відсотків ще закупляємо в прямому сенсі слова у країни-агресора? Як мінімум, як до неналежного господарювання я до цього ставлюся. Тобто, тут проблема номер один – це абсолютно жахливе урядування і господарювання у сфері енергетики", – зазначив політик.

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Нагадаємо, 26 травня НКРЕКП прийняла рішення обмежити імпорт лише на 4 місяці, всупереч вимогам закону, який передбачає заборону як мінімум до кінця 2021 року.

Тимчасове рішення комісії розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.

З початку 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт·год на суму понад 1 млрд грн.

Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема НЕК "Укренерго" 2020 рік закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн.

Зокрема понад 10 млрд грн НЕК "Укренерго" винна генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.