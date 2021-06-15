Импорт электроэнергии из России и Беларуси имеет признаки государственной измены, – Белецкий

Политик подчеркнул, что энергогенерирующие мощности Украины в два раза превышают потребности в электроэнергии

/ Фото: freepik.com

Импорт электрической энергии из России и Беларуси в нынешних условиях не что иное как акт государственной измены.

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Об этом сообщил политик, экс-нардеп и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, пишет "Politeka".

"К этому нельзя относиться по-другому, как, извините, это громко и т.д., но как к государственной измене. Этого нельзя делать. Тем более, еще раз, у нас нет такой прямо железной, железобетонной потребности в этом", – отметил Билецкий в эфире телеканала "Украина 24".

Политик подчеркнул, что энергогенерирующие мощности Украины в два раза превышают потребности в электроэнергии.

"То есть, как мы относимся, когда Украина может производить в два раза больше, а мы почему-то несколько процентов еще закупаем в прямом смысле слова у страны-агрессора? Как минимум, как к ненадлежащему хозяйствованию я к этому отношусь. То есть, здесь проблема номер один – это абсолютно ужасное управление и хозяйствование в сфере энергетики", - отметил политик.

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Напомним, 26 мая НКРЭКУ приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца, вопреки требованиям закона, который предусматривает запрет как минимум до конца 2021 года.

Временное решение комиссии раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.

С начала 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт·часов на сумму более 1 млрд грн.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн. В частности, более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должна генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.