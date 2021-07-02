Глава НКРЕКП приховав у декларації бізнес дружини з обслуговування енергокомпаній, – нардеп

За словами Наливайченка, члени ТСК ВР вимагатимуть відсторонення Тарасюка на час розслідування неправдивих відомостей в його декларації та конфлікту інтересів

Голова НКРЕКУ Валерій Тарасюк / Фото: Кабинет министров Украины

Голова тарифної комісії НКРЕКП Валерій Тарасюк приховав у декларації бізнес дружини, пов'язаний з юридичним супроводом енергетичних компаній. Про це повідомив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко із посиланням на дані Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, інформує "Znaj.ua".

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"Тимчасова слідча комісія виявила незадекларований бізнес голови НКРЕКП. За даними Міністерства юстиції України, на дружину глави НКРЕКП Вікторію Крижанівську оформлена частка в юридичній компанії "Пріоритет". Цей факт голова комісії у своїй декларації приховав!" – повідомив нардеп.

За його словами, бізнес-партнери дружини глави НКРЕКП по компанії "Пріоритет" спеціалізуються на "юридичній підтримці бізнесу сфери енергетики".

"Тобто "допомагають" вирішувати проблеми, які бізнесу створюють ті ж самі органи державної влади! Це прямий конфлікт інтересів і відкритий простір для корупції", – підкреслив ексглава СБУ.

Наливайченко підкреслив, що виявлений прихований бізнес керівника НКРЕКП – це "еталонна корупційна схема українських чиновників". За словами ексглави СБУ, члени ТСК вимагатимуть відсторонення Тарасюка на період розслідування неправдивих відомостей у його декларації і конфлікту інтересів.

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"Вимагаю від НАЗК невідкладно перевірити брехню в декларації голови НКРЕКП Валерія Тарасюка і видати припис про негайне усунення цього чиновника з посади. Сподіваюся також на оперативну реакцію НАБУ за фактом недостовірного декларування активів Тарасюком", – підкреслив Наливайченко.