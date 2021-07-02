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Глава НКРЭКУ скрыл в декларации бизнес жены по обслуживанию энергокомпаний, – нардеп

2 июля 2021 15:05

Ирина Ненько Ирина Ненько

По словам Наливайченко, члены ВСК ВР будут требовать отстранения Тарасюка на время расследования ложных сведений в его декларации и конфликта интересов

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк / Фото: Кабинет министров Украины

Председатель тарифной комиссии НКРЭКУ Валерий Тарасюк скрыл в декларации бизнес жены, связанный с юридическим сопровождением энергетических компаний. Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко со ссылкой на данные Временной следственной комиссии Верховной Рады, информирует "Znaj.ua".

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"Временная следственная комиссия выявила незадекларированный бизнес председателя НКРЭКУ. По данным Министерства юстиции Украины, на жену главы НКРЭКУ Викторию Крыжановскую оформлена доля в юридической компании "Приоритет". Этот факт председатель комиссии в своей декларации скрыл!" - сообщил нардеп.

По его словам, бизнес-партнеры жены главы НКРЭКУ по компании "Приоритет" специализируются на "юридической поддержке бизнеса сферы энергетики".

"То есть "помогают" решать проблемы, которые бизнесу создают те же самые органы государственной власти! Это прямой конфликт интересов и открытое пространство для коррупции", – подчеркнул экс-глава СБУ.

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Наливайченко подчеркнул, что выявленный скрытый бизнес руководителя НКРЭКУ – это "эталонная коррупционная схема украинских чиновников". По словам экс-главы СБУ, члены ВСК будут требовать отстранения Тарасюка на период расследования ложных сведений в его декларации и конфликта интересов.

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"Требую от НАПК безотлагательно проверить ложь в декларации председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и выдать предписание о немедленном отстранении этого чиновника от должности. Надеюсь также на оперативную реакцию НАБУ по факту недостоверного декларирования активов Тарасюком", – подчеркнул Наливайченко.

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