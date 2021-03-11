ФРТУ закликає ТСК по УЗ комплексно оцінити діяльність правління та Наглядової ради "Укрзалізниці" за весь період с 2017 по 2020 рік

Адже саме в останні роки в діяльності АТ "Укрзалізниця" спостерігалося багато негативних тенденцій

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) закликає Тимчасову слідчу комісію ВР провести комплексну і детальну оцінку діяльності всього правління та Наглядової ради АТ "Укрзалізниця" і кожного з їх членів за весь період із 2017 по 2020 рік. Адже саме протягом останніх років в діяльності АТ "Укрзалізниця" спостерігалося багато негативних тенденцій: "Укрзалізниця" була не в змозі виконати заявлені плани перевезень, а власникам вантажу доводилося миритися з постійним зростанням термінів доставки вантажів і збільшенням витрат. Відповідне звернення ФРТУ розмістила на своєму сайті, повідомляє "Politeka".

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"ФРТУ підтримує рішення Верховної Ради про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності та порушення законодавства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників", - сказано у повідомленні.

ФРТУ вказує, що останніми роками в діяльності УЗ спостерігалося багато негативних тенденцій. Так, у 2019 році порівняно із 2016 залізничні перевезення впали на 10% (до 312,9 млн тон), тоді як автомобільні у цей же період зросли на 54%. Середній обіг вантажного рухомого складу для напіввагону у 2016 році склав 7,58 діб, а у 2018 вже 8,97 діб – це погіршення на 18%.

"Однією з основних причин цього операційного занепаду є хронічна неспроможність "Укрзалізниці" виконати власну інвестиційну програму. У 2016-2018 роках виконання інвестиційної програми "Укрзалізниці" не перевищувало 67%, а у 2019 році взагалі знизилося до 50% (9 млрд грн при затвердженому плані в 18 млрд грн)", - вказує ФРТУ.

Постійне невиконання інвестиційної програми також призвело до деградації інфраструктури: зараз понад третина залізничних колій потребує ремонту. Це призводить до зниження швидкостей руху та погіршення експлуатаційних показників залізниці. Розвиток інфраструктури вартий окремої уваги: якщо в період з 1991 по 2012 рік в Україні електрифікувалося в середньому понад 100 км на рік, то з 2014 по 2020 роки електрифіковано всього 14 км, зазначають у федерації.

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"Прогресуюча неефективність роботи АТ "Укрзалізниця" у свою чергу негативно впливала на українські підприємства та економіку. Попереднє керівництво "Укрзалізниці" на це не зважало, і приділяло головну увагу підвищенню залізничних тарифів різноманітними засобами. Однак, зростання тарифів (у 2,1 рази за період 2014-2019 р.) призводило до втрати вантажів і доходів. Постійні підвищення тарифів без операційних покращень та зрушень в якості сервісу підірвали довіру суспільства до АТ "Укрзалізниця" та призводили до політичної напруги", - наголошують у ФРТУ.

У федерації нагадують: фактично компанією керують наглядова рада та правління. Причому більшість теперішнього складу наглядової ради, включаючи голову, перебувають на посадах вже майже 3 роки. А в пояснювальній записці до постанови ВРУ про створення ТСК цілком слушно зазначається: "за результатами 2019 року Акціонерне товариство "Українська залізниця" показало найгірші показники виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України майже по всіх напрямках діяльності. Різке погіршення виробничої дисципліни, стану безпеки руху поїздів відбуваються з початку 2017 року по теперішній час".

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"Водночас, нинішній голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак працює в компанії трохи більше півроку, з 26 серпня 2020 року. І саме в останні кілька місяців у роботі "Укрзалізниці" спостерігаються певні зміни на краще. Середній обіг вантажного напіввагону зменшився з 9,91 діб у грудні 2019 до 6,7 діб у грудні 2020 – це покращення на понад 33%! Власники вантажів відзначають поліпшення якості сервісу, яке відображається в збільшенні швидкості доставки вантажів та кількості схвалених заявок на вантажні перевезення.

Варто зазначити, що при поточному правлінні "Укрзалізниця" почала закупівлю електроенергії напряму у виробника електроенергії "Енергоатома", що дасть змогу економити близько 4 млрд грн щорічно. Залишається відкритим питання, чому раніше поточна Наглядової рада АТ "Укрзалізниці" та попередні правління на це не звертали уваги", - підкреслюють у ФРТУ.

Саме тому, на переконання федерації, Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради необхідно провести комплексну та детальну оцінку діяльності всього правління та всієї Наглядової ради АТ "Укрзалізниця" та кожного з їх окремих членів за весь період 2017-2020 років.

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Як відомо, Верховна Рада у січні створила Тимчасову слідчу комісію, щоб розслідувати зловживання в УЗ у 2017-2020 роках, у тому числі і порушення на суму у 12 мільярдів. Проте після першого засідання ТСК звернулася із запитом до Кабміну і Наглядової ради УЗ оцінити діяльність нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року.

У свою чергу ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що замість того, аби розслідувати причини критичної ситуації в "Укрзалізниці", новостворена ТСК займається полюванням на відьом. Адже замість того, щоб неупереджено підійти до ситуації в компанії та розібратися, яка причина провалу всіх запланованих реформ, відбувається боротьба: одне політичне угрупування хоче перебрати контроль над "Укрзалізницею" у іншого.

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