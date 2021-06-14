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Це буде чесна компенсація – Кулеба назвав умову України для запуску "Північного потоку – 2"

14 червня 2021 12:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Міністр вважає, що газопровід – насамперед загроза безпеці України, а не тільки економіці

/ Фото: Getty Images

Умовою запуску газопроводу "Північний потік-2", який будують з Росії до Німеччини через Балтійське море, має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

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Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

"Ми проти "Північного потоку – 2". Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз", – заявив Кулеба.

За його словами, "Північний потік – 2" – це насамперед загроза безпеці України, а не тільки економіці.

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Раніше міністр закордонних справ також заявив, що щодо "Північного потоку – 2" наразі йдуть складні переговори між США і Німеччиною.

Нагадаємо, офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США продовжать накладати санкції проти осіб і компаній, що реалізують "Північний потік – 2". За його словами, головна мета Вашингтона в цьому питанні – перешкодити Росії використовувати газопровід "як інструмент примусу стосовно України або будь-якої іншої країни".

Водночас, за словами держсекретаря Ентоні Блінкена, США співпрацюють з Німеччиною у вивченні компенсацій Україні за можливу втрату транзитних платежів, коли буде добудований "Північний потік – 2", але не виключають, що ще введуть санкції проти оператора проєкту Nord Stream 2 AG.

Тим часом лідери країн G7 закликали Росію зупинити дестабілізаційну поведінку:

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