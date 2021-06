Це буде чесна компенсація – Кулеба назвав умову України для запуску "Північного потоку – 2"

Умовою запуску газопроводу "Північний потік-2", який будують з Росії до Німеччини через Балтійське море, має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

Nord Stream 2 is primarily a threat to Ukraines security, not just our economy. We are against NS2. The condition for its launch should be the deoccupation of our territories & energy security of Ukraine. Fair compensation for threats. I stated this in my Berlin talks last week.