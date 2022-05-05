Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Економічна та екологічна катастрофа – як чиновники РФ самі риють собі могилу

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 17:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Діяльність російських чиновників вносить додатковий безлад у виробничі схеми та посилює кризу
Через ненаситність чиновників, екологічна катастрофа в РФ не за горами
Через ненаситність чиновників, екологічна катастрофа в РФ не за горами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На виробництвах військово-промислового комплексу РФ виникла критична ситуація через введені міжнародні санкції.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, російські чиновники намагаються запобігти повному краху системи, але їхні дії лише підсилюють безлад і кризу.

Реклама

Про це свідчить, зокрема, лист керівника Тюменського акумуляторного заводу до заступника керівника оперативного штабу з протидії економічним санкціям Сергія Собяніна. Гендиректор заводу Олександр Кореляков зауважив, що санкції ЄС та США проти Росії ускладнили роботу підприємства.

Лист до Сергія Собяніна
Лист до Сергія Собяніна / Фото: Головне управління розвідки Міноборони

Переробка небезпечних відходів

За його словами, частину матеріалів та запчастин на обладнання, що не виробляються у РФ, купували за кордоном. Зараз доводиться шукати нових постачальників або налагоджувати власне виробництво.

Реклама

"Однак те, що роблять наші чиновники щодо нас – у рази гірше за санкції", – заявив Кореляков.

Мовиться про тотальну некомпетентність державного регулятора у Росії. "Федеральний екологічний оператор", який входить до корпорації "Росатом" взяв на себе зобов’язання збирати й утилізувати відходи І-ІІ класів небезпеки. Намагається також організувати утилізацію відпрацьованих свинцевих акумуляторних батарей.

Забруднення екології та вигода для Китаю

Технологія передбачає, що в процесі переробки відходи перетворяться на ІІІ клас небезпеки. У такий спосіб не лише Тюменський акумуляторний завод втратить вторсировину та гроші за утилізацію, а й виникне екологічна катастрофа.

Реклама

"Злив електроліта з використаних АКБ відбуватиметься абиде, а власники відходів продаватимуть їх переробникам за наявною схемою та загидять кислотою великі території", – зазначив Кореляков.

Окрім цього, "Росатом" не має виробничих потужностей для переробки небезпечних відходів. Тож у результаті "боротьби з санкціями" очікувано відбудеться відтік виробництва в Китай.

Втрата міжнародних партнерів

У зв’язку з економічними санкціями Заходу, з Росії повиходило багато брендів, зокрема й великі корпорації. Ще на початку березня про поступове припинення інвестицій та проєктів з російськими компаніями заявила Shell, хоч це й принесло нафтовому гіганту шалені збитки.

Корпорація оприлюднила звіт, відповідно до якого в першому кварталі вона зазнала збитків майже на 4 млрд доларів. Значна частка витрат пов’язана з виходом із спільного з "Газпромом" проєкту "Сахалін-2", ще частина – з відмовою інвестувати в "Північний потік-2".

До кінця 2022 року у Shell планують повністю відмовитися від закупівлі російської нафти та нафтопродуктів. Нових контрактів та інвестицій з агресором також не буде, хоч по деяких угодах компанія виконуватиме зобов’язання до завершення терміну дії.

Нещодавно про відмову купувати нафтопродукцію з РФ завила британська компанія BP, яка раніше вийшла з російського ринку. За словами директора корпорації, чотири заводи в Європі не використовуватимуть навіть продукції, змішаної з російською, щоб повністю усунути "російські молекули" з системи.

Водночас Польща та Литва з'єднали свої газопроводи в одну трубу, у такий спосіб країни Балтії та Фінляндія зможуть стати енергонезалежними від російського блакитного палива. Через GIPL можна прокачувати 230 тисяч кубометрів газу на годину до Польщі (2 млрд кубічних метрів на рік) та 217 тисяч кубометрів на годину у напрямку Литви (1,9 млрд – на рік).

А ось в "Газпромі" не полишають надій використовувати нікому не потрібний уже "Північний потік-2", одну з ниток сподіваються задіяти для газифікації північного заходу Росії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,80 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
Нові тенденції на ринку праці

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39014.53

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2897.72

Litecoin (LTC)

103.96

Ripple (XRP)

0.63

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти