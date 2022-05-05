Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Экономическая и экологическая катастрофа – как чиновники РФ сами роют себе могилу

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 мая, 17:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Деятельность российских чиновников вносит дополнительный беспорядок в производственные схемы и усугубляет кризис
Из-за ненасытности чиновников, экологическая катастрофа в РФ не за горами
Из-за ненасытности чиновников, экологическая катастрофа в РФ не за горами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На производствах военно-промышленного комплекса РФ возникла критическая ситуация из-за введенных международных санкций.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, российские чиновники пытаются предотвратить полный крах системы, но их действия лишь усиливают беспорядок и кризис.

Реклама

Об этом свидетельствует, в частности, письмо руководителя Тюменского аккумуляторного завода к заместителю руководителя оперативного штаба по противодействию экономическим санкциям Сергея Собянина. Гендиректор завода Александр Кореляков отметил, что санкции ЕС и США против России усложнили работу предприятия.

Письмо Сергею Собянину
Письмо Сергею Собянину / Фото: Главное управление разведки Минобороны

Переработка опасных отходов

По его словам, часть материалов и запчастей на оборудование, не производимые в РФ, покупали за границей. Сейчас приходится искать новых поставщиков или налаживать собственное производство.

Реклама

"Однако то, что делают наши чиновники в отношении нас – в разы хуже санкций", – заявил Кореляков.

Речь идет о тотальной некомпетентности государственного регулятора в России. "Федеральный экологический оператор", входящий в корпорацию "Росатом", взял на себя обязательство собирать и утилизировать отходы I-II классов опасности. Пытается также организовать утилизацию отработанных свинцовых аккумуляторных батарей.

Загрязнение экологии и удобство для Китая

Технология предполагает, что в процессе переработки отходы превратятся в ІІІ класс опасности. Таким образом, не только Тюменский аккумуляторный завод потеряет вторсырье и деньги за утилизацию, но и возникнет экологическая катастрофа

Реклама

"Слив электролита из использованных АКБ будет происходить где попало, а владельцы отходов будут продавать их переработчикам по существующей схеме и загадят кислотой большие территории", – отметил Кореляков.

Кроме того, "Росатом" не имеет производственных мощностей для переработки опасных отходов. Так что в результате "борьбы с санкциями" ожидаемо произойдет отток производства в Китай.

Утрата международных партнеров

В связи с экономическими санкциями Запада, из России вышли многие бренды, в том числе и крупные корпорации. Еще в начале марта о постепенном прекращении инвестиций и проектов с российскими компаниями заявила Shell, хотя это и принесло нефтяному гиганту безумные убытки.

Корпорация обнародовала отчет, согласно которому в первом квартале она понесла убытки почти на 4 млрд долларов. Значительная часть расходов связана с выходом из совместного с "Газпромом" проекта "Сахалин-2", еще часть – с отказом инвестировать в "Северный поток-2".

К концу 2022 года у Shell планируют полностью отказаться от закупки российской нефти и нефтепродуктов. Новых контрактов и инвестиций с агрессором также не будет, хотя по некоторым соглашениям компания будет выполнять обязательства до истечения срока действия.

Недавно об отказе покупать нефтепродукцию из РФ завила британская компания BP, ранее вышедшая с российского рынка. По словам директора корпорации, четыре завода в Европе не будут использовать даже продукции, смешанной с российской, чтобы полностью устранить "российские молекулы" из системы.

В то же время Польша и Литва соединили свои газопроводы в одну трубу, таким образом, страны Балтики и Финляндия смогут стать энергонезависимыми от российского голубого топлива. Через GIPL можно прокачивать 230 тысяч кубометров газа в час в Польшу (2 млрд кубических метров в год) и 217 тысяч кубометров в час в направлении Литвы (1,9 млрд в год).

А вот в "Газпроме" не оставляют надежд использовать никому не нужный уже "Северный поток-2", одну из нитей надеются задействовать для газификации северо-запада России.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,80 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
Новые тенденции на рынке труда

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39014.53

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2897.72

Litecoin (LTC)

103.96

Ripple (XRP)

0.63

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять