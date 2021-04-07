Єгипет знайшов винуватця затору в Суецькому каналі

Контейнеровоз Ever Given, який заблокував Суецький канал, сів на мілину через вплив людського фактору. Можлива версія єгипетської влади – капітан зробив помилку, керуючи судном або регулюючи швидкість.

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Про це заявив глава управління Суецького каналу Усама Рабіа в інтерв'ю японському агентству Kyodo. На судні, за його словами, перебував місцевий лоцман, але вся відповідальність все одно лежить на капітанові.

"Лоцман дає поради, але остаточне рішення приймає капітан. З нашого боку не було ніяких помилок, і ми не несемо ніякої відповідальності", – додав глава управління каналу.

За словами Рабіа, проведений аналіз дає підстави вважати, що подія стала "наслідком людської помилки".

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Раніше в Єгипті вже заявляли, що будуть вимагати близько мільярда доларів компенсації за блокування каналу, що призвело до колосальних економічних втрат. Проте влада країни не уточнювала, з кого саме хочуть стягнути цю суму. Заява Рабіа дає підстави вважати, що вимогу висунуть компанії, що керує Ever Given.

Нагадаємо, контейнеровоз виходив з Китаю в Роттердам. Ever Given заблокував Суецький канал вночі проти 24 березня, а 29 березня судно вдалося зняти з мілини. Корок в каналі повністю ліквідували тільки 3 квітня. Загальні економічні втрати можуть досягати трильйона доларів.

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