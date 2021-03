Застрягле в Суецькому каналі судно зняли з мілини, але пробка залишилася

Контейнеровоз Ever Given знову може рухатися

Контейнеровоз Ever Given, який перекрив Суецький канал і створив пробку, зняли з мілини рано вранці 29 березня. Судно знову може рухатися, але поки невідомо, як скоро відкриється рух каналом. Щоб зняти Ever Given з мілини, знадобилися 10 буксирів. Крім того, довелося викопати 27 тисяч кубометрів піску на 18 метрів у глибину.

Реклама

Про це повідомила транспортна компанія Inchcape, а про деталі дізналися в Bloomberg.

У Суецькому каналі застрягли вже близько 450 суден. Як заявив радник президента Єгипту з управління каналом Мохаб Мамішев, щоби вивести всі судна з коридору Суецького каналу, може знадобитися близько тижня.

Відео: РБК

Раніше повідомлялося, що на 30 березня планується розвантаження судна Ever Given. Це має спростити його рух. Щоб розвантажити судно, до нього підженуть плавучі засоби, на які будуть перетягувати контейнери.

Реклама

Контейнеровоз Ever Give сів на мілину в ніч на 24 березня. Через блокування Суецького каналу світова торгівля втрачає щодня 9,6 млрд доларів.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама