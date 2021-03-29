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Застрягле в Суецькому каналі судно зняли з мілини, але пробка залишилася

29 березня, 09:14

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Контейнеровоз Ever Given знову може рухатися

Контейнеровоз Ever Given, який перекрив Суецький канал і створив пробку, зняли з мілини рано вранці 29 березня. Судно знову може рухатися, але поки невідомо, як скоро відкриється рух каналом. Щоб зняти Ever Given з мілини, знадобилися 10 буксирів. Крім того, довелося викопати 27 тисяч кубометрів піску на 18 метрів у глибину.

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Про це повідомила транспортна компанія Inchcape, а про деталі дізналися в Bloomberg.

У Суецькому каналі застрягли вже близько 450 суден. Як заявив радник президента Єгипту з управління каналом Мохаб Мамішев, щоби вивести всі судна з коридору Суецького каналу, може знадобитися близько тижня.

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Відео: РБК

Раніше повідомлялося, що на 30 березня планується розвантаження судна Ever Given. Це має спростити його рух. Щоб розвантажити судно, до нього підженуть плавучі засоби, на які будуть перетягувати контейнери.

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Контейнеровоз Ever Give сів на мілину в ніч на 24 березня. Через блокування Суецького каналу світова торгівля втрачає щодня 9,6 млрд доларів.

Відео: Сьогодні

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Єгипет затор контейнеровоз судно суецький канал
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