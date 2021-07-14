Діряві труби та розкішні святкування: на що Україна витрачає гроші, яких і так немає

Господарського підходи не вистачає в багатьох сферах життя країни. Є десятки речей, на яких можна зекономити мільярди

Неощадливий ремонт в Україні

Неекономна країна – бюджетні гривні летять у діряві труби комунального господарства і у святкування на широку ногу. Кореспондент "Сьогодні" Микола Антофійчук зібрав приголомшливі цифри – що могло б поповнювати бюджет не додатковими податками, а господарським підходом.

Коштовні дороги

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В лабораторії державного дорожнього інституту потужним пресом випробовують на міцність зразки асфальту із золошлаків – відходів, яких в Україні вже зібралося щонайменше 250 млн тон. У зразку мінеральний порошок повністю замінений золою, і відходи не підвели, каже заступник директора ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна" Володимир Каськів.

"Такі ж самі (результати) як і традиційний асфальтобетон", – запевняє учений.

Ремонт доріг четвертої категорії – це ті, що сполучають села із райцентрами неподалік ТЕС, де збираються відходи, – дешевший, якщо використовувати золошлаки, кажуть в інституті.

"Вийшло у нас до семи відсотків економія. Тобто конструкція традиційна і конструкція з використанням золошлакових матеріалів – виявилася приблизно дешевшою до семи відсотків. Оці сім відсотків, приблизно на одному кілометрі, там де ми аналізували, приблизно 400 тисяч гривень", – підрахував Каськів.

Але не ощадимо, як уже давно роблять в Європі – золошлаки в автобудівництві Україна майже не використовує.

Свята на широку ногу

А от на свята готові витрачати рекордні суми. Один день видовищ може врятувати багато життів, певен лікар Атон Шкіряк.

"Виділено 5,5 мільярдів і ще додатково 800 мільйонів гривень на святкування тридцятиліття Дня незалежності України! Я обожнюю Україну, але 6,3 мільярди вирішили б усі проблеми нагальні, тим паче в онкології і педіатрії", – обурюється лікар-нейрохірург, онколог, громадський діяч в сфері охорони здоров'я України Антон Шкіряк.

"Чорні діри" в трубах

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А от гроші, які вкидають у діряві труби та застарілі багатоповерхівки, уже й не рахуємо.

"95% відсотків будинків, починаючи з Києва не мають технічної документації! По суті ніхто не знає реально, що там робилося в останні роки, які гроші заходили. Чорні діри, на які можна списувати скільки завгодно грошей, які не в змозі перевірити", – каже народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

За чий рахунок "бенкет"

Україна вкрай неекономна країна і витрачає набагато більше, ніж може собі дозволити. І якщо ви думаєте, що вас це не стосується, то це не так. Ми платимо терпінням до неякісних державних послуг: переповнених шкіл, старих лікарень чи репаних залізничних вагонів. І цьому є ціна.

"Людина з середньою зарплатою в 11 тисяч гривень виплачує на рік майже 6 тисяч гривень за позики, які український уряд взяв у міжнародних фінансових установ", – зазначає експерт проєкту "Ціна держави", економіст Євген Шульга.

Бездіяльність нам обходиться у все більший і більший відсоток ВВП. І маємо у цьому компаньйонів: низку африканських країн як от Уганду чи Мадагаскар. Азійські Лаос чи Непал. І нічим у цьому сенсі не відрізняємося від Білорусі та Росії.

Подробиці у сюжеті: