Дырявые трубы и роскошные празднества: на что Украина тратит деньги, которых и так нет

Хозяйственного подхода не хватает во многих сферах жизни страны. Есть десятки вещей, на которых можно сэкономить миллиарды

Неэкономный ремонт в Украине

Неэкономная страна – бюджетные гривни летят в дырявые трубы коммунального хозяйства и в празднование на широкую ногу. Корреспондент "Сегодня" Николай Антофийчук собрал огромные цифры – что могло бы пополнять бюджет не дополнительными налогами, а хозяйственным подходом.

Драгоценные дороги

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В лаборатории государственного дорожного института мощным прессом испытывают на прочность образцы асфальта из золошлаков – отходов, которых в Украине уже собралось не менее 250 млн тонн. В образце минеральный порошок полностью заменен золой, и отходы не подвели, говорит заместитель директора ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. М.П.Шульгина" Владимир Каськив.

"Такие же (результаты) как и традиционный асфальтобетон", – уверяет ученый.

Ремонт дорог четвертой категории – это те, что соединяют села с райцентрами неподалеку ТЭС, где собираются отходы – дешевле, если использовать золошлаки, говорят в институте.

"Получилось у нас до семи процентов экономия. То есть конструкция традиционная и конструкция с использованием золошлаковых материалов – оказалась примерно дешевле до семи процентов. Эти семь процентов, примерно на одном километре, там где мы анализировали, примерно 400 000 гривен", – подсчитал Каськив.

Но не экономим, как уже давно делают в Европе – золошлаки в автомобилестроении Украина почти не использует.

Праздники на широкую ногу

А вот на праздники готовы тратить рекордные суммы. Один день зрелищ может спасти много жизней, уверен доктор Атон Шкиряк.

"Выделены 5,5 млрд и еще дополнительно 800 млн гривен на празднование тридцатилетия Дня независимости Украины! Я обожаю Украину, но 6,3 миллиарда решили бы все проблемы насущные, тем более в онкологии и педиатрии", – возмущается доктор-нейрохирург, онколог, общественный деятель в сфере здравоохранения Украины Антон Шкиряк.

"Черные дыры" в трубах

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А вот деньги, которые бросают в дырявые трубы и устаревшие многоэтажки, уже и не считаем.

"95% процентов домов, начиная с Киева не имеют технической документации! По сути никто не знает реально, что там делалось в последние годы, деньги заходили. Черные дыры, на которые можно списывать сколько угодно денег, которые не в состоянии проверить", – говорит народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

За чей счет "банкет"

Украина крайне неэкономная страна и тратит гораздо больше, чем может себе позволить. И если вы думаете, что вас это не касается, то это не так. Мы платим терпением к некачественным государственным услугам: переполненным школам, старым больницам или прохудившимся железнодорожным вагонам. И этому есть цена.

"Человек со средней зарплатой в 11 000 гривен выплачивает в год до 6000 гривен за займы, которые украинское правительство взяло в международных финансовых учреждениях", – отмечает эксперт проекта "Цена государства", экономист Евгений Шульга.

Бездействие нам обходится во все больший и больший процент ВВП. И есть у нас в этом компаньоны: ряд африканских стран вроде Уганды или Мадагаскара. Азиатские Лаос или Непал. И ничем в этом смысле не отличаемся от Беларуси и России.

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