ДТЕК ВДЕ – один із кращих репутаційних активістів країни

Операційна компанія ДТЕК ВДЕ, яка займається розвитком проєктів відновлюваної генерації холдингу ДТЕК, посіла перше місце національного рейтингу "Репутаційні активісти" у категорії "Генерація електроенергії". Конкурс проводиться щороку, аби відзначити найкращих у сфері репутаційного менеджменту.

"Символічно, що експерти цього року відзначили саме рівень управління репутацією ДТЕК ВДЕ, бізнесу, що розвиває відновлювані джерела енергії. Це черговий доказ того, що ДТЕК на вірному шляху, розвиваючи сучасну енергетику в Україні: чисту, ефективну і конкурентну. Основою корпоративної репутації ДТЕК є довіра. Довіра – це кисень, який дозволяє існувати бізнесу. Саме довіра і чесність – базові цінності для наших корпоративних комунікацій", – коментує Ольга Захарова, директорка з корпоративних комунікацій ДТЕК.

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Загалом у конкурсі було номіновано понад 600 компаній, з них 14 – у категорії "Генерація електроенергії". Учасників оцінювали за п’ятьма показниками: репутаційна стабільність, іміджевий капітал, соціальна відповідальність, медіаактивність, інноваційний підхід і антикризова стійкість. Якість управління репутацією ДТЕК ВДЕ була оцінена найвище у категорії.

Сьогодні ДТЕК ВДЕ – це не лише найбільший національний інвестор у відновлювану енергетику, а, як і решта бізнесів компанії ДТЕК, – це активний корпоративний громадянин, партнер суспільства і держави в реалізації масштабних проєктів і ініціатив. Компанія робить свій внесок в трансформацію українського суспільства і побудову конкурентної економіки, діє прозоро і відкрито, заохочує підприємництво, співпрацю та інновації. ДТЕК прагне не тільки позитивно впливати на розвиток енергетики й побудову енергонезалежності країни, але й змінити ставлення суспільства до невичерпних відновлюваних енергетичних ресурсів – енергії сонця і вітру.