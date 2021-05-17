ДТЭК ВИЭ – один из лучших репутационных активистов страны

Операционная компания ДТЭК ВИЭ, которая занимается развитием проектов возобновляемой генерации холдинга ДТЭК, заняла первое место национального рейтинга "Репутационные активисты" в категории "Генерация электроэнергии". Конкурс проводится ежегодно, чтобы отметить лучших в сфере репутационного менеджмента.

"Символично, что эксперты в этом году отметили именно уровень управления репутацией ДТЭК ВИЭ, бизнеса, который развивает возобновляемые источники энергии. Это очередное доказательство того, что ДТЭК на верном пути, развивая современную энергетику в Украине: чистую, эффективную и конкурентную. Основой корпоративной репутации ДТЭК является доверие. Доверие – это кислород, который позволяет существовать бизнесу. Именно доверие и честность – базовые ценности для наших корпоративных коммуникаций", – комментирует Ольга Захарова, директор по корпоративным коммуникациям ДТЭК.

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Всего в конкурсе было номинировано более 600 компаний, из них 14 – в категории "Генерация электроэнергии". Участников оценивали по пяти показателям: репутационная стабильность, имиджевый капитал, социальная ответственность, медиаактивность, инновационный подход и антикризисная устойчивость. Качество управления репутацией ДТЭК ВИЭ была оценена наиболее высоко в категории.

Сегодня ДТЭК ВИЭ – это не только крупнейший национальный инвестор в возобновляемую энергетику, а также, как и остальные бизнесы компании ДТЭК, – активный корпоративный гражданин, партнер общества и государства в реализации масштабных проектов и инициатив. Компания вносит свой вклад в трансформацию украинского общества и построение конкурентной экономики, действует прозрачно и открыто, поощряет предпринимательство, сотрудничество и инновации. ДТЭК стремится не только положительно влиять на развитие энергетики и строительство энергонезависимости страны, но и изменить отношение общества к неисчерпаемым возобновляемым энергетическим ресурсам – энергии солнца и ветра.