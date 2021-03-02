Для розрахунків із "зеленою" енергетикою потрібно виділяти гроші з бюджету, а не обкладати промисловість "квазіподатками", – експерт

Уряду треба виконувати свої зобов'язання перед "зеленою" енергетикою коштом держбюджету, а не шляхом створення квазіподатку для промисловості. Про це заявив виданню "Гордон" президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи ініціативу в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка підвищити податок на СО2.

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"Рік тому податок на СО2 вже було збільшено у 24 рази. Це суто фіскальний податок, який просто висмоктує гроші з промисловості. Як його витрачають, абсолютно незрозуміло. Будь-яке збільшення податку на СО2 призведе до того, що і так висока собівартість продукції наших підприємств буде рости", – розповів Каленков.

Він нагадав, що кошти від тарифу на передавання електроенергії, який для промисловості минулого року зріс утричі, також витрачають на виплати "зеленим" енергетикам, але підвищення податку для промисловості знижує конкурентоспроможність її продукції.

"Ми зараз розглядаємо тариф "Укренерго" як квазіподаток на промисловість. Більшу частину – дві третини – тарифу "Укренерго" вже зараз становить компенсація "зеленим" енергетикам, а не витрати на передавання електроенергії. Це ненормально, це накладає додаткове навантаження на всю промисловість. У підсумку державний бюджет утрачає набагато більше грошей, ніж якби він просто компенсував витрати "зеленої" енергетики з державного бюджету", – впевнений Каленков.

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Він підкреслив, що збільшувати податки для промисловості, щоб держава могла погасити борги перед інвесторами в "зелену" енергетику, неефективно і несправедливо. І нагадав, що законодавством передбачено для цього інший механізм – коштом держбюджету.

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"Потрібно просто виділити гроші з бюджету, як за законом передбачено. Вилучати гроші підприємств неправильно, і ефект економічний буде негативним", – резюмував Каленков.

Про ймовірність збільшення податку на викиди СО2 для компенсації "зеленого" тарифу Вітренко заявив на зустрічі з представниками Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації в лютому, писало агентство "Інтерфакс-Україна".

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