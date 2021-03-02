Українська
$ 28
33,72
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Для расчетов с "зеленой" энергетикой нужно выделять деньги из бюджета, а не обкладывать промышленность "квазиналогом", – эксперт

2 марта, 16:16

Ирина Ненько Ирина Ненько

Повышение налога для промышленности снижает конкурентоспособность ее продукции

Правительству следует выполнять свои обязательства перед "зеленой" энергетикой за счет средств госбюджета, а не путем создания квазиналога для промышленности. Об этом заявил изданию "Гордон" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя инициативу и.о. министра энергетики Юрия Витренко повысить налог на СО2.

Реклама

"Год назад налог на СО2 уже был увеличен в 24 раза. Это чисто фискальный налог, который просто высасывает деньги из промышленности. Как он тратится, совершенно непонятно. Любое увеличение налога на СО2 приведет к тому, что и без того высокая себестоимость продукции наших предприятий будет расти", – рассказал Каленков.

Он напомнил, что средства от тарифа на передачу электроэнергии, который для промышленности в прошлом году вырос в три раза, также тратятся на выплаты "зеленым" энергетикам, но повышение налога для промышленности снижает конкурентоспособность ее продукции.

"Мы сейчас рассматриваем тариф "Укрэнерго" как квазиналог на промышленность. Большую часть – две третьих – тарифа "Укрэнерго" уже сейчас составляет компенсация "зеленым" энергетикам, а не расходы на передачу электроэнергии. Это ненормально, это накладывает дополнительную нагрузку на всю промышленность. В итоге государственный бюджет теряет намного больше денег, чем если бы он просто компенсировал затраты "зеленой" энергетики из государственного бюджета", – уверен Каленков.

В тренде
Автомобиль Apple или автомобиль Huawei. Кто будет первым?

Он подчеркнул, что увеличивать налоги для промышленности, чтобы государство могло погасить долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику, неэффективно и несправедливо. И напомнил, что законодательством предусмотрен для этого другой механизм – за счет средств госбюджета.

Реклама

"Нужно просто выделить деньги из бюджета, как по закону предусмотрено. Изымать деньги предприятий неправильно, и эффект экономический будет отрицательный", – резюмировал Каленков.

О вероятности увеличения налога на выбросы СО2 для компенсации "зеленого" тарифа Витренко заявил на встрече с представителями Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации в феврале, писало агентство "Интерфакс-Украина".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

промышленность налоги выбросы Укрметаллургпром зеленая энергетика каленков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)
Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)Экономика
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проезд
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проездЭкономика
Задержанному в
Задержанному в "Борисполе" Яценко объявили подозрение: опубликованы фотоЭкономика
Санкции в действии: закроются ли магазины
Санкции в действии: закроются ли магазины "Спортмастер", O'Stin и другиеЭкономика
Пенсии украинцев повысят на 11%: когда это произойдет
Пенсии украинцев повысят на 11%: когда это произойдетЭкономика
Рынок топлива: как санкции против Медведчука повлияют на цены на заправках
Рынок топлива: как санкции против Медведчука повлияют на цены на заправкахЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять