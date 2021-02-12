Цифра дня. Скільки втратила Україна через окупацію Донбасу

Втрати України від окупації територій в Донецькій і Луганській областях до лютого 2021 року становили 375 млрд гривень. Це дані без урахування вартості активів, що знаходяться там.
Такі розрахунки експертів представив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Інтерфакс-Україна.
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Резніков також уточнив, що, за оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на відновлення Донецької та Луганської областей оцінюються в більш ніж 21 млрд доларів.
Нагадаємо, раніше Резніков пояснив, навіщо президент Володимир Зеленський привіз на Донбас послів G7.
А голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наголошував, що на Донбасі вже немає жодного перемир'я.
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