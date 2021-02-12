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Цифра дня. Сколько потеряла Украина из-за оккупации Донбасса

12 февраля, 12:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Оценка не учитывает стоимость активов, которые находятся на оккупированных территориях

Потери Украины от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях к февралю 2021 года составили 375 млрд гривен. Это данные без учета стоимости находящихся там активов.

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Такие расчеты экспертов представил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.

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Резников также уточнил, что, по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более чем 21 млрд долларов.

Напомним, ранее Резников объяснил, зачем президент Владимир Зеленский привез на Донбасс послов G7.

А глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отмечал, что на Донбассе уже нет никакого перемирия.

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Донбасс расходы Донецкая область оккупация потери Луганская область Алексей Резников цифра дня
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