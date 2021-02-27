Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд

Також нагадуємо, коли Масляна, і в які країни можна буде їхати навесні

Прихід весни може потішити багатьох українських пенсіонерів і людей, які мріють про власне житло. Однак малоприємні нововведення чекають на тих, хто часто користується громадським транспортом і хто любить подорожувати. Деякі пільги і соціальні виплати будуть переглянуті. Детальніше – в матеріалі "Сьогодні".

Березнева індексація: пенсії виростуть мінімум на 100 грн

Реклама

З 1 березня буде проведена індексація пенсій для більшості пенсіонерів. Коефіцієнт індексації, відповідно до постанови Кабміну, складе 11%, що, за розрахунками уряду, відповідає 50% показника інфляції і 50% зростання середньої зарплати за минулий рік.

Ціни зросли на 5%, зарплата – на 17%, відповідно до формули індексації, (5 + 17) : 2 = 11%. Нагадаємо: саме таким коефіцієнт індексації був і в 2020 році – 11%.

За розрахунками уряду, в 2021-му внаслідок індексації пенсії зростуть приблизно у 8 млн українців. Надбавка загалом складе 308 грн, а мінімальна сума підвищення пенсій – 100 грн. Якщо ж внаслідок індексації підвищення виявиться меншим за 100 грн, решту суми нарахують у вигляді доплати до пенсії. Крім того, з 1 березня до 2200 грн збільшується мінімальна пенсія для тих, у кого страховий стаж становить 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки).

Почнуть видавати кредити на житло під 7% річних

На 1 березня запланований запуск урядової програми "Доступна іпотека 7%". Вона спрямована на здешевлення банківських іпотечних кредитів. Тобто мається на увазі, що відсотки за кредитами частково будуть гаситися зі спеціального фонду за державний рахунок, отже позичальникові кредит коштуватиме всього 7% річних.

Реклама

В середині лютого Кабмін спростив умови для отримання такого кредиту. Тепер умови такі:

позичальник має бути громадянином України, дієздатним, віком не старшим за 70 років;

позичальник мусить мати дохід, достатній для виплати кредиту, та водночас середньомісячний сукупний чистий дохід його сім'ї не має перевищувати 10-кратного розміру місячної середньої зарплати в тому регіоні, де розташований предмет іпотеки (квартира чи будинок);

не мати іншої житлової нерухомості або прав на об'єкти незавершеного будівництва, якщо їхня площа перевищує нормативну.

Умови по кредиту:

вартість предмета іпотеки не має перевищувати 2,5 млн грн (близько 90 тис. доларів);

сума кредиту не має перевищувати 2 млн грн, строк кредиту – до 20 років;

початковий внесок позичальника має становити не менше 15% від вартості об'єкта нерухомості.

Також є вимоги до об'єкта нерухомості:

будинок, в якому розташований предмет іпотеки, має бути зданий не раніше, ніж за три роки до того року, в якому береться кредит (тобто в 2021 році підходять будинку, добудовані в 2018 році або пізніше);

це не має бути соціальне або службове житло.

Тож яким має бути дохід сім'ї? Наведемо приклад. Припустимо, сім'я має намір купити в Києві двокімнатну квартиру вартістю 70 тис. доларів. Це трохи менше 2 млн грн. Для сплати початкового внеску сім'ї треба мати не менше 300 тис. грн. Решта 1,7 млн можна попросити у банку як іпотечний кредит. Якщо брати кредит на 20 років, в перші роки звичайний щомісячний платіж складе близько 17 тис. грн, ануїтетний – трохи більше 13 тис. грн. Це означає, що мінімальний дохід сім'ї в місяць на момент отримання кредиту має складати не менше 26 – 34 тис. грн, інакше банк може відмовити в кредиті. При цьому максимальний дохід сім'ї за один місяць не має перевищувати 180 тис. грн (в Києві середньомісячна зарплата за другу половину 2020 року склала близько 18 тисяч, а сімейний дохід не має перевищувати 10 середніх зарплат).

У 2021 року з бюджету планується витратити на компенсацію відсотків по іпотеці 2 млрд грн. Підраховано, що взяти участь у цій програмі протягом поточного року зможуть близько 5 тисяч сімей.

Масляна: коли пекти млинці, а коли починати постити

Реклама

Незважаючи на те, що Масляна святкувалася ще в язичницькі часи, зараз вона прив'язана до Великодня і "переміщається" за календарем разом з нею. Поточного року Масляний тиждень почнеться в Міжнародний жіночий день – 8 березня – і триватиме по 14 березня включно. А вже 15 березня розпочинається Великий піст, який триватиме до Великодня – 2 травня.

В тренді Перші сім банків погодилися видавати іпотеку під 7%: список

Всі знають, що на Масляну, або Масницю печуть млинці. А те, що в Україні традиційною стравою на Масляну вважаються ще й вареники, відомо не так широко. Млинці символізують сонце, а вареники – місяць, оскільки їхня форма нагадує форму місяця. Детальніше про те, що робити під час масляного, або сирного, тижня, читайте тут.

Відкриваються кордони

У той час як одні країни заявляють про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу, інші поступово знімають карантинні обмеження та відкривають кордони для іноземців. З 1 березня, наприклад, збирається відкрити кордони для іноземних туристів Кіпр, з 31 березня планує запустити міжнародне авіасполучення Саудівська Аравія.

Водночас, у березні можуть відновити деякі зарубіжні рейси й українські авіакомпанії. Зокрема, МАУ в березні планує знову відправляти літаки до Женеви і Праги, а також до Стамбула.

На момент підготовки матеріалу карта світу з позначенням відкритих і закритих країн, а також країн, в'їзд в які лише обмежений, виглядала так:

Реклама

Більш точну інформацію про те, які країни відкриті для відвідування українцями, можна отримати на сайті департаменту консульської служби.

Дорожчає проїзд

Тим часом в Україні в березні може почати дорожчати транспорт. Зокрема, очікується, що на початку весни може зрости вартість проїзду в київських маршрутках. Крім того, міністр інфраструктури Владислав Криклій раніше заявляв, що з березня почнеться подорожчання залізничних квитків. Його обіцяють зробити поступовим, але до кінця року, як очікується, ціни виростуть більш ніж на 20%.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама