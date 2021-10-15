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Ціни знову змінилися. Які три продукти найбільше подорожчали з початку року

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
15 жовтня, 15:56
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За 9 місяців 2021 року цибуля подорожчала на 84,2% до 9,4 гривень за кілограм
Куряче м'ясо подорожчало більше, ніж на 20%
Куряче м'ясо подорожчало більше, ніж на 20% / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку року найбільше подорожчали овочі "борщового набору", соняшникова олія і цукор.

Про це свідчать дані Держстату.

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У порівнянні з груднем 2020 року соняшникова олія подорожчала на 51,4% до 63,7 гривень за літр, а цукор на – 37,3% до 28,7 гривень за кілограм.

Куряче філе подорожчало з початку року на 25,5% до 115,1 гривень за кілограм, курячі тушки – на 27,6% до 71,4 гривень за кілограм.

З овочів найбільше подорожчала цибуля – на 84,2% до 9,4 гривень за кілограм, буряк – на 49,0% до 8,0 гривень за кілограм, морква – на 48,5% до 8,9 гривень за кілограм, капуста – на 39,1% до 6,6 гривень за кілограм.

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У той же час яйця і картопля подешевшали на 18,0% до 8,3 гривень за кілограм, а яблука на 3,0% до 17,7 гривень.

/ Фото: скріншот

Ціни на сигарети і алкоголь також виросли. Пиво подорожчало з початку року на 8,9% до 19,1 гривень за пляшку, українське вино – на 5,6% до 70,0 гривень за пляшку 0,75 літра. Ціни на горілку зросли на 1,3% до 93,8 гривень за 0,5 літра. Сигарети преміум-класу подорожчали на 11,3% до 64,4 гривень за пачку.

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