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Ціна на електроенергію досі не покриває собівартості через зловживання спекулянтів, – нардеп "Слуги народу"

15 липня 2021 16:00

Ірина Ненько Ірина Ненько

Реальні виробники змушені повністю зупинити підготовку до зими, зазначила Буймистер

/ Фото: Pixabay

Ціна на електроенергію на ринку досі нижче собівартості її виробництва через маніпуляції трейдерів-спекулянтів.

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Про це повідомила нардеп ( "Слуга народу") Людмила Буймистер, пише "Znaj.ua".

"Спекуляції все ще продовжуються, що не дозволяють ціні повернутися хоча б до рівня мінімальної собівартості. Як наслідок – запаси вугілля на складах стрімко падають (мінус 10% за останні два тижні), а ремонтна кампанія призупинена", – повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Вона наголосила, що лише перші кроки по очищенню ринку від недобросовісних спекулянтів дали результат.

"Ціна на ринку почала відновлюватися лише після того, як 40% спекулянтів отримали "дефолтний" статус через відмову оплачувати "Енергоатому" куплену у нього електроенергію. Той факт, що лише три кризові дні спричинили відмову з оплати за 40% контрактів свідчить про високу спекулятивну складову і низьку якість контрагентів", - зазначила Буймістер.

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У першу чергу від цього страждають реальні виробники, які сьогодні змушені повністю зупинити підготовку до зими.

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"Це прямий результат бездіяльності регулятора НКРЕКП, який чомусь продовжує захищати недобросовісних спекулянтів та посередників на ринку електричної енергії", - додала нардеп.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації із цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації із цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

Як наслідок на початку липня через дії посередників і спекулянтів, ціни на електроенергію обвалилися до історичного мінімуму. Унаслідок зупинила роботу Слов’янська ТЕС, Київська ТЕЦ-5 та Харківська ТЕЦ-5.

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