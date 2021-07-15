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Цена на электроэнергию до сих пор не покрывает себестоимости из-за злоупотреблений спекулянтов, – нардеп "Слуги народа"

15 июля 2021 16:00

Ирина Ненько Ирина Ненько

Реальные производители вынуждены полностью остановить подготовку к зиме, отметила Буймистер

/ Фото: Pixabay

Цена на электроэнергию на рынке в сутки до сих пор ниже себестоимости ее производства из-за манипуляций трейдеров-спекулянтов.

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Об этом сообщила нардеп ("Слуга народа") Людмила Буймистер, пишет "Znaj.ua".

"Спекуляции все еще продолжаются, что не позволяют цене вернуться хотя бы к уровню минимальной себестоимости. Как следствие – запасы угля на складах стремительно падают (минус 10% за последние две недели), а ремонтная кампания приостановлена", – сообщила нардеп на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что первые шаги по очищению рынка от недобросовестных спекулянтов дали результат.

"Цена на рынке начала восстанавливаться лишь после того, как 40% спекулянтов получили "дефолтный" статус из-за отказа оплачивать "Энергоатому" купленную у него электроэнергию. Тот факт, что лишь три кризисных дня вызвали отказ по оплате за 40% контрактов свидетельствует о высокой спекулятивной составляющей и низком качестве контрагентов", - отметила Буймистер.

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В первую очередь от этого страдают реальные производители, которые сегодня вынуждены полностью остановить подготовку к зиме.

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"Это прямой результат бездействия регулятора НКРЭКУ, который почему-то продолжает защищать недобросовестных спекулянтов и посредников на рынке электрической энергии", – добавила нардеп.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке есть махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

Как следствие, в начале июля из-за действий посредников и спекулянтов, цены на электроэнергию обвалились до исторического минимума. В результате остановили работу Славянская ТЭС, Киевская ТЭЦ-5 и Харьковская ТЭЦ-5.

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