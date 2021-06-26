Близькі до голови НКРЕКП трейдери паразитують на "Енергоатомі", – Співак

Підконтрольні голові НКРЕКП Валерію Тарасюку трейдери за заниженою ціною отримують електроенергію з АЕС держкомпанії "Енергоатом". Про це повідомив керівник платформи "Національна стратегія розвитку" Дмитро Співак в ефірі "Першого незалежного телеканалу", інформує "Оbozrevatel".

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"Ви ж знаєте, що відбувається з точки зору корупції, з точки зору фірм-прокладок, які знаходяться під цим Тарасюком, які скуповують цю енергію задешево, а продають задорого, які освоюють суми грошей, порівняно з 50% обороту "Енергоатому", - повідомив Співак.

Він уточнив, що діяльність таких фірм-прокладок створює загрозу для всієї енергосистеми.

"Тарасюк їх не помічає, вірніше, він знає про них, але робить вигляд, що не помічає. А держава не помічає злочинної і диверсійної діяльності керівництва НКРЕКП", - додав Співак.

Нагадаємо, на початку червня НКРЕКП пішла на публічний конфлікт з Міністерством енергетики. Приводом стала вимога міністерства до комісії припинити махінації на ринку електроенергії, через які державні генеруючі компанії втратили мільярди гривень.

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Махінації і схеми "торгівлі повітрям" у травні 2021 року призвели до рекордного падіння цін до 40 коп./кВт·год, що кратно нижче собівартості виробництва струму українськими електростанціями.

НКРЕКП визнала наявність махінацій і схем лише 2 червня після заяв Міністерства енергетики. Однак припинити спекуляції близьких до комісії трейдерів НКРЕКП офіційно відмовилася, відкинувши всі пропозиції Міненерго.