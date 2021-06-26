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Близкие к главе НКРЭКУ трейдеры паразитируют на "Энергоатоме", – Спивак

26 июня 2021 17:34

Ирина Ненько Ирина Ненько

"А государство не замечает преступной и диверсионной деятельности руководства НКРЭКУ", – добавил Спивак

Подконтрольные главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку трейдеры по заниженной цене получают электроэнергию с АЭС госкомпании "Энергоатом".

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Об этом сообщил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире "Первого независимого телеканала", информирует "Оbozrevatel".

"Вы же знаете, что происходит с точки зрения коррупции, с точки зрения фирм-прокладок, которые находятся под этим Тарасюком, которые скупают эту энергию задешево, а продают задорого, которые осваивают суммы денег, сравнимо с 50% оборота "Энергоатома", – сообщил Спивак.

Он уточнил, что деятельность таких фирм-прокладок создает угрозу для всей энергосистемы.

"Тарасюк их не замечает, вернее, он знает о них, но делает вид, что не замечает. А государство не замечает преступной и диверсионной деятельности руководства НКРЭКУ", – добавил Спивак.

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Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошла на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

Махинации и схемы "торговли воздухом" в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт·час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.

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