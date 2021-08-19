Бета-версія COVID-сертифікатів доступна тепер і для Android – "Дія"

Такі сертифікати допоможуть подорожувати по Європі і стануть пропусками з QR-кодами в разі нового локдауна

COVID-сертифікати стали доступні для Android. Колаж: "Сьогодні"

Бета-тестування COVID-сертифікатів від програми "Дія"запрацювало і на Android. З липня 2021 року ця функцію була доступна тільки для користувачів iOS.

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Про це в Telegram-каналі "Дії" повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

"Справа в тому, що в Google з'явилися нові вимоги щодо змісту і прав доступу до інформації, пов'язаної з COVID-19", – пояснили представники Мінціфри.

"Дія" отримала підтвердження нової версії вже з COVID-сертифікатами, дотримуючись нових вимог.

Навіщо це потрібно

Бета-тестування необхідно для підвищення конверсії відображення даних. Простіше кажучи, це допомагає відобразити сертифікати вакцинації і виправити помилки, які були зроблені при внесенні інформації.

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Хто працює над розробкою і технічною реалізацією COVID-сертифікатів:

Міністерство цифрової трансформації;

Міністерство охорони здоров'я;

Міністерство внутрішніх справ;

Міністерство закордонних справ;

Державна податкова служба;

Національна служба здоров'я.

Так само в Мінціфрі нагадали, що цей проєкт реалізований за підтримки представництва Європейського Союзу в Україні, Академії електронного управління Естонії в рамках проекту "EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека" і Програми EGAP, яка виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Нагадаємо, 13 серпня міністр цифровий трансформації Михайло Федоров анонсував незабаром появу COVID-сертифікатів. Технічно вони вже були узгоджені в ЄС, проте залишалося схвалення від Google політики конфіденційності для операційної системи Android. Федоров припускав, що цей процес може зайняти кілька тижнів.

Такі сертифікати допоможуть подорожувати по Європі. Також вони можуть стати пропусками з QR-кодами в разі нового локдауна.

Тим часом, вже в Нью-Йорку вводяться обмеження для невакцинованих. Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні":