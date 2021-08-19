Бета-версия COVID-сертификатов доступна теперь на Android – "Дія"

"Ковидные сертификаты" помогут путешествовать по Европе и станут пропусками с QR-кодами в случае нового локдауна

COVID-сертификаты стали доступны для Android. Коллаж: "Сегодня"

Бета-тестирование COVID-сертификатов от приложения "Дія" заработало и на Android. С июля 2021 года эта функция была доступна только для пользователей iOS.

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Об этом в Telegram-канале "Дії" сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Дело в том, что в Google появились новые требования по содержанию и прав доступа к информации, связанной с COVID-19", – пояснили представители Минцифры.

"Дія" получила подтверждение новой версии уже с COVID-сертификатами, придерживаясь новых требований.

Зачем это нужно

Бета-тестирование необходимо для повышения конверсии отображения данных. Проще говоря, это помогает отобразить сертификаты вакцинации и исправить ошибки, которые были сделаны при внесении информации.

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Кто работает над разработкой и технической реализацией COVID-сертификатов:

Министерство цифровой трансформации.

Министерство здравоохранения;

Министерство внутренних дел;

Министерство иностранных дел;

Государственная налоговая служба;

Национальная служба здоровья.

Так же в Минцифре напомнили, что данный проект реализован при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине, Академии электронного управления Эстонии в рамках проекта "EU4DigitalUA: Интероперабельность, е-услуги и кибербезопасность" и Программы EGAP, которая выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.

Напомним, 13 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал в скором времени появление COVID-сертификатов. Технически они уже были согласованы в ЕС, однако оставалось одобрение от Google политики конфиденциальности для операционной системы Android. Федоров предпологал, что этот процесс может занять несколько недель.

Такие сертификаты помогут путешествовать по Европе. Также они могут стать пропусками с QR-кодами в случае нового локдауна.

Тем временем, уже в Нью-Йорке вводятся ограничения для невакцинированных. Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня":