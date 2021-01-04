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Білорусь відновила авіарейси в Україну: куди і коли можна полетіти

4 січня, 15:05

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Найбільші міста України відновили авіасполучення зі столицею Білорусі

Зниження кількості нових заражених коронавірусом в Україні призвело до того, що в наша країна продовжує відновлювати авіасполучення зі зовнішнім світом. От і Білорусь вирішила відновити регулярні авіарейси в Україну.

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Про це на офіційному сайті повідомляє авіакомпанія "Белавіа".

Станом на понеділок, 4 січня, відновлено такі авіарейси:

Мінськ – Київ (Жуляни) – Мінськ (рейс B2 0847 / B2 0848, авіалайнер Boeing 737)

Мінськ – Одеса – Мінськ (рейс B2 0833 / B2 0834, авіалайнер Boeing 737)

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Мінськ – Харків – Мінськ (рейс B2 0835 / B2 0836, авіалайнер Embraer 175)

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Мінськ – Львів – Мінськ (рейс B2 0827 / B2 0828, авіалайнер Embraer 175).

Починаючи з 7 січня і до кінця березня-2021 всі авіарейси будуть прибувати в українські міста по четвергах і повертатися в столицю Білорусі вже наступного дня, тобто, в п'ятницю.

Нагадаємо, на початку грудня-2020 між Україною та Північної Македонією вперше в історії було запущений прямий рейс. Він здійснюється за маршрутом Київ – Скоп'є – Київ. Рейси здійснюються двічі на тиждень – по четвергах і неділях. На маршруті задіяні літаки Embraer 145 і АТR 72-600. Виконує рейси українська авіакомпанія Windrose.

Водночас нагадаємо, що в цілому чимало авіакомпаній продовжують відмовлятися від виконання рейсів або скорочують їх число, кількість рейсів до України впала в 1,5 разу. Це пов'язано з новими посиленням карантинів як в самій Україні, так і в Європі.

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Білорусія Білавіа авіа авіаперевезення авіасполучення авіапереліт

Джерело: Сьогодні

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