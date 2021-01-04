Беларусь возобновила авиарейсы в Украину: куда и когда можно улететь

Снижение количества новых зараженных коронавирусом в Украине привело к тому, что в наша страна продолжает восстанавливать авиасообщение с внешним миром. Вот и Беларусь решила возобновить регулярные авиарейсы в Украину.

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Об этом на официальном сайте сообщает авиакомпания "Белавиа".

По состоянию на понедельник, 4 января, возобновлены следующие авиарейсы:

Минск – Киев (Жуляны) – Минск (рейс B2 0847/ B2 0848, авиалайнер Boeing 737)

Минск – Одесса – Минск (рейс B2 0833 / B2 0834, авиалайнер Boeing 737)

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Минск – Харьков – Минск (рейс B2 0835/B2 0836, авиалайнер Embraer 175)

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Минск – Львов – Минск (рейс B2 0827 / B2 0828, авиалайнер Embraer 175).

Начиная с 7 января и до конца марта-2021 все авиарейсы будут прибывать в украинские города по четвергам и возвращаться в столицу Беларуси уже на следующий день, т.е., в пятницу.

Напомним, в начале декабря-2020 между Украиной и Северной Македонией впервые в истории был запущен прямой рейс. Он осуществляется по маршруту Киев – Скопье – Киев. Рейсы осуществляются дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. На маршруте задействованы самолеты Embraer 145 и АТR 72−600. Выполняет рейсы украинская авиакомпания Windrose.

В то же время напомним, что в целом многие авиакомпании продолжают оказываться от выполнения рейсов или сокращают их число, количество рейсов в Украине упало в 1,5 раза. Это связано с новыми ужесточениями карантинов как в самой Украине, так и в Европе.

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