Русский
$ 27,65
32,96
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Байден обвалив рубль заявою про Путіна-вбивцю

17 березня, 19:03

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

За 12 хвилин російська валюта обвалилася на 86 копійок, після чого падіння продовжилося

Після того, як президент США Джо Байден назвав російського лідера Володимира Путіна вбивцею, курс рубля і російський ринок акцій різко впали.

Реклама

Про це повідомляє спеціалізоване російське видання Finanz.ru.

Долар на Московській біржі подорожчав на 86 копійок, або 1,1% за 12 хвилин після того, як ABC News опублікував інтерв'ю c Байденом, в якому той жорстко пройшовся по президенту РФ, пообіцяв йому "розплату" за втручання в американські вибори 2020 року.

Із 73,14 рубля за долар на 14:06 мск (13:06 за Києвом) рубль спікірував до позначки 74 о 14:18 мск. Курс євро, що починав день близько 86,9 рубля, підскочив до 88 рублів.

Ринок акцій обвалився на 3,3% за індексом РТС і на 2% за індексом МосБіржі (рекордно з середини грудня).

В тренді
В Україні перекроюють розклад потягів. Якими будуть нові графіки?
Реклама

О 18:45 по Києву рубль продовжив падіння. За даними Finanz.ru, російська валюта "просіла" до 74,095 за долар (зниження 1,66%) і 88,176 за євро (зниження 1,64%).

Нагадаємо, національна розвідка США розсекретила свою доповідь про втручання у вибори в США 2020 року, сфокусовану на діях трьох країн – Ірану, Китаю і Росії, причому третина доповіді стосується саме РФ.

Згідно з документом, Росія знову втручалася в президентські вибори і не без участі українських громадян намагалася вплинути на їхній результат, дискредитуючи демократа Джо Байдена, який переміг у результаті голосування.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

падіння вбивця рубль біржі Володимир Путін Джо Байден

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)
Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)Економіка
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав закон
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав законЕкономіка
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновага
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновагаФінанси
"Дірявий" сервіс: чому Укрзалізниця зазнає мільярдних збитків (відео)Економіка
СБУ і податкова проводять масштабні обшуки у мережі АЗС Медведчука: доходить до рукопашної
СБУ і податкова проводять масштабні обшуки у мережі АЗС Медведчука: доходить до рукопашноїЕкономіка
Націоналізація
Націоналізація "Мотор Січі": у "Слузі народу" готують законопроєктЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти