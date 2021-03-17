Байден обвалив рубль заявою про Путіна-вбивцю

За 12 хвилин російська валюта обвалилася на 86 копійок, після чого падіння продовжилося

Після того, як президент США Джо Байден назвав російського лідера Володимира Путіна вбивцею, курс рубля і російський ринок акцій різко впали.

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Про це повідомляє спеціалізоване російське видання Finanz.ru.

Долар на Московській біржі подорожчав на 86 копійок, або 1,1% за 12 хвилин після того, як ABC News опублікував інтерв'ю c Байденом, в якому той жорстко пройшовся по президенту РФ, пообіцяв йому "розплату" за втручання в американські вибори 2020 року.

Із 73,14 рубля за долар на 14:06 мск (13:06 за Києвом) рубль спікірував до позначки 74 о 14:18 мск. Курс євро, що починав день близько 86,9 рубля, підскочив до 88 рублів.

Ринок акцій обвалився на 3,3% за індексом РТС і на 2% за індексом МосБіржі (рекордно з середини грудня).

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О 18:45 по Києву рубль продовжив падіння. За даними Finanz.ru, російська валюта "просіла" до 74,095 за долар (зниження 1,66%) і 88,176 за євро (зниження 1,64%).

Нагадаємо, національна розвідка США розсекретила свою доповідь про втручання у вибори в США 2020 року, сфокусовану на діях трьох країн – Ірану, Китаю і Росії, причому третина доповіді стосується саме РФ.

Згідно з документом, Росія знову втручалася в президентські вибори і не без участі українських громадян намагалася вплинути на їхній результат, дискредитуючи демократа Джо Байдена, який переміг у результаті голосування.

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