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Байден обвалил рубль заявлением о Путине-убийце

17 марта, 19:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

За 12 минут российская валюта рухнула на 86 копеек, после чего падение продолжилось

После того, как президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей, курс рубля и российский рынок акций резко упали.

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Об этом сообщает специализированное российское издание Finanz.ru.

Доллар на Московской бирже подорожал на 86 копеек, или 1,1% за 12 минут после того, как ABC News опубликовал интервью c Байденом, в котором тот жестко прошелся по президенту РФ, пообещал ему "расплату" за вмешательство в американские выборы 2020 года.

С 73,14 рубля за доллар на 14:06 мск (13:06 по Киеву) рубль спикировал до отметки 74 к 14:18 мск. Курс евро, начинавший день около 86,9 рубля, подскочил до 88 рублей.

Рынок акций обвалился на 3,3% по индексу РТС и на 2% по индексу МосБиржи (рекордно с середины декабря).

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В 18:45 по Киеву рубль продолжил падение. По данным Finanz.ru, российская валюта "просела" до 74,095 за доллар (снижение 1,66%) и 88,176 за евро (снижение 1,64%).

Видео: ABC News

Напомним, национальная разведка США рассекретила свой доклад о вмешательстве в выборы в США в 2020 году, сфокусированный на действиях трех стран – Ирана, Китая и России, причем треть доклада касается именно РФ.

Согласно документу, Россия снова вмешивалась в президентские выборы и не без участия украинских граждан пыталась повлиять на их исход, дискредитируя победившего в результате голосования демократа Джо Байдена.

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падение убийца рубль биржи Владимир Путин Джо Байден

Источник: Сегодня

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