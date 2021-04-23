Антимонопольний комітет має не допустити введення мита на імпорт кабелю, – експерт

Якщо буде запроваджено мито на імпорт кабельної продукції в розмірі 23,5%, це призведе до збільшення монопольного становища двох найбільших українських виробників кабелів "Одесакабель" і "Південкабель". І як наслідок – збільшення вартості кабельних матеріалів для операторів системи розподілу і телекомоператорів. Зупинити імплементацію мита може Антимонопольний комітет України. Про це заявив експерт, політолог Кирило Сазонов.

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Мінекономрозвитку планує ввести мито на імпорт кабельної продукції в розмірі 23,5%. Сазонов впевнений, що мито на імпорт кабелів негативно позначиться на споживачах світла і телекомуслуг. Оскільки найбільшими імпортерами кабельної продукції є телекомоператори та оператори системи розподілу.

"Собівартість робіт з поліпшення інфраструктури електромереж і телекому збільшиться рівно на 23,5%. При таких умовах оператори мереж будуть змушені або витрачати на 23,5% менше, а значить поліпшення електропостачання, наприклад, нам треба буде чекати набагато довше. Або витрачати більше, але включати ці витрати в тарифи на розподіл і вартість телекомуслуг. А значить, за збільшення прибутку виробників "Одесакабель" і "Південкабель" заплатять всі українці", – заявив експерт.

Уникнути підвищення цін операторам не вдасться, оскільки українські виробники не забезпечують необхідного обсягу кабельної продукції. Водночас кабелі використовуються для розвитку мереж мобільних операторів і модернізації електромережної інфраструктури, завдяки якій у всіх українців у будинку є світло.

Сазонов підкреслює, що Мінекономрозвитку вважає, що підхід зі збільшенням мита допоможе в розвитку українським виробникам. Але практично це встановить монопольне становище двох найбільших виробників "Одесакабель" і "Південкабель" і дасть їм можливість підвищити свої ціни до рівня імпортних цін.

"Втрутитися в ситуацію і не допустити введення мита повинен Антимонопольний комітет", – заявив політолог.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес-асоціація та Американська торгова палата висловилися проти введення імпорту на кабельну продукцію. На їхню думку, від цього постраждають оператори систем розподілу і мобільні оператори.

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