Введення мита на імпорт кабелів негативно позначиться на інвестиціях мобільних операторів та операторів систем розподілу, – екперти

В Американській торговій палаті та Європейській бізнес-асоціації закликали Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі відмовитися від введення мита на імпорт кабельної продукції. На думку бізнес-експертів мито на імпорт обмежує конкуренцію та приведе до дефіциту на ринку кабелів, необхідних для розвитку телекомунікацій та енергетичної інфраструктури країни.

Реклама

У березні Мінекономрозвитку рекомендувало Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі розглянути питання стосовно застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кабельної та дротової продукції. Обгрунтовуючи це приведенням усіх учасників внутрішнього ринку України до однакових конкурентних умов, Мінекономіки рекомендує запровадити спеціальне мито 23,5%.

В Американській торговій палаті вважають, що потенційне введення імпортних мит стане додатковим податком для галузі телекомунікацій, тому закликають відмовитись від введення мита на кабельну продукцію.

"Зазначене негативно відобразиться на інвестиційній спроможності мобільних операторів, оскільки замість інвестицій в інфраструктуру мобільні оператори будуть змушені сплачувати додаткові мита", – зазначено в офіційному зверненні АСС до Мінекономрозвитку.

Європейська бізнес-асоціація (ЕВА) також заявила, що виступає проти введення мита на кабельну продукцію. Аргументуючи це можливим дефіцитом кабельно-провідникової продукції на ринку та згортанням конкуренції.

Реклама

"Крім того впровадження мита може призвести до зменшення обсягів виконання інвестиційної програми операторами системи розподілу (ОСР), у зв'язку зі збільшенням закупівельної вартості кабельної продукції. Результатом може стати менша кількість інвестицій ОСР в розвиток мереж і енергетичної інфраструктури, подорожчання вартості приєднань до мереж ОСР", - зазначають в асоціації.

Окрім того, в ЕВА вважають, що впровадження мита порушує угоди про асоціацію між Україною та ЄС, адже означають невиконання зобов’язань, взятих Україною, зокрема, стосовно Договору про застосування Енергетичного Співробітництва у сфері енергетики.

"Тож Європейська Бізнес Асоціація звертається до Мінекономіки та Уряду із закликом не застосовувати спеціальні заходи щодо імпорту в Україну проводів незалежно від країни походження та експорту. Бізнес-спільнота сподівається, що держава не буде втручатися у ринкові процеси і обмежувати конкуренцію на ринку", – наголосили в ЕВА.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама