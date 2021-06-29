Акцизний збір на зелену енергію вкрай негативно вплине на приплив інвестицій в Україну, – Устенко

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Впровадження акцизу на зелену електроенергію, яке пропонує уряд у законопроєкті про податкові зміни (№5600), негативно позначиться на інвестиціях в Україну, оскільки інвесторів відлякує постійна зміни умов роботи в Україні.

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Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, інформує "Znaj.ua".

"Якщо змінювати податкове законодавство по ходу реалізації будь-якого інвестиційного проєкту, це вкрай негативно впливає на тих, хто вже зайшов у цей сектор", – сказав Устенко.

Він також підкреслив, що Україна повинна знайти компроміс для вирішення комплексу проблем у сфері зеленої енергетики, зокрема щодо погашення заборгованості перед інвесторами, оскільки альтернативи "зеленому" курсу для держави немає.

"Просто пустити цю проблему на самоплив – абсолютно неправильно", – підкреслив Устенко.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, що є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

У середині червня стало відомо, що акції норвезької компанії Scatec Solar, яка, зокрема, має активи в Україні, втратили у ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену зелену електроенергію, а також ініціюються додаткові законодавчі зміни – введення акцизного збору, яке є порушенням гарантій держави перед інвесторами.